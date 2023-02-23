В очереди на жилье в Рудном стоят 5 138 человек. Решить проблему власти намерены, восстанавливая заброшенные многоэтажки. По словам врио акима Рудного Виктора ИОНЕНКО, на балансе отдела ЖКХ находятся три многоэтажки, 291 квартира в них зарегистрирована, 38 в работе.

- Мы проводим инвентаризацию, наша задача - посмотреть возможность восстановления домов, провести их техническое обследование, - рассказал Ионенко на совещании с участием акима области. - Отрабатываем механизм: продажа инвестору и, как следствие, потом выкуп квартир, либо восстановление за счет государственного бюджета. Мы оба варианта прорабатываем. Нам надо еще примерно неделю, чтобы разобраться в этой ситуации.

Отвечая на вопрос акима области, Ионенко сообщил, что всего в Рудном 8 пустующих домов общей жилой площадью 20 000 кв. м. В этих домах около 600 малосемейных квартир и 250-ти двухкомнатных квартир.

- Есть собственники, физлица, с ними мы провели переговоры, - отметил Ионенко. - По двум многоэтажкам мы договариваемся о приобретении жилья для восстановления. Есть предложения от двух компаний. Я дал поручение отделу ЖКХ проработать. К примеру, по ул.Ленина, 215 с 1-го этажа по 4-й есть жильцы, а с 5-го по 9-й нет. Там все коммуникации есть, дом жилой. Но восстановить несколько этажей - это небольшая сумма, чем строить с нуля.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ попросил поторопиться с инвентаризацией, поскольку уже сейчас нужно определить, сколько денег потребуется выделить на восстановление или выкуп домов.

- Лучше, конечно, чтобы мы выкупили уже готовые квартиры, - сказал Аксакалов. - Если здание принадлежит частнику, пусть за счет собственных средств восстанавливает, а мы будем выкупать уже готовое жилье. Это дешевле, чем покупать коробку, потом разрабатывать ПСД, выделять деньги. Это в разы дороже, а результат такой же. Арендное жилье мы вправе выкупать.

На выкуп одной квартиры площадью 60 кв. м потребуется 9 600 000 тенге.

- Коробка стоит, у предпринимателя затрат намного меньше, чем строить заново, - отметил Аксакалов. - Понятно, что он когда-то покупал задешево эти квартиры. Поэтому я думаю, что ему будет выгодно самому реализовать этот проект. Не надо нам туда идти! Нам нужно строить только новое жилье. И постараться, чтобы частники построили и реализовали, мы к этому готовы. Нужно с частниками продолжить персональную работу, чтобы они продолжили выкуп квартир, находили собственников, через судебную систему восстанавливали, юридически все правильно оформляли и вперед!

22 февраля, на следующий день после совещания с акимом области, Виктор Ионенко отчитался на страничке акимата Рудного, что посетил пустующие дома.

Фото Георгия ГОВОРОВА