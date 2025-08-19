На что может пойти человек ради другого, если основой доверия выступает давнее знакомство с семьей? Один из потерпевших по этому делу сначала взял для подсудимых кредит на 15 млн тенге. Когда те с опозданием приехали к нему домой, подумал, что они решили вернуть долг. Закончилась встреча еще одним кредитом на 10 млн тенге, который взяла... жена потерпевшего.

Согласно обвинению, супруги Ольга и Виталий РОМАШКИНЫ, воспользовавшись доверием, принудили более 30 давних друзей и знакомых из села Садчиковка, в котором сами когда-то жили, взять кредиты на общую сумму более 200 000 000 тенге для растаможки машин на продажу с обещанием досрочно их погасить, а некоторых - отблагодарить дополнительными деньгами. Досрочно погасить кредиты у супругов не вышло, и они до поры до времени ограничивались погашением ежемесячных платежей. Когда платить перестали, потерпевшие обратились в полицию.

Дело рассматривает Костанайский межрайонный суд в Тобыле. Сегодня, 19 августа допросили потерпевших.

Игорю СИДЕГОВУ подсудимые обещали заплатить 3 млн тенге, если он одолжит им 15 млн. Таких денег у потерпевшего не было, поэтому супруги попросили его взять кредит. В одном банке Сидегову одобрили займ на 7 млн, в другом - на 8 млн. Стороны заключили договор, заверенный нотариусом, о том, что Ромашкины вернут всю сумму через месяц. В итоге они только гасили платежи по кредиту с мая по декабрь 2024 года.

- В январе сказали, что денег нет больше, - пояснил Сидегов. - Мы с супругой сами платили. Виталий звонит, говорит: "Супруга хочет подъехать". Я думал, может, они хотят вернуть деньги. Вечером они приехали, посидели, поговорили. Ольга говорит: "Займите нам еще денег". Я говорю: "Вы что? Куда мне еще?" Они уехали. Потом через день, через два просят и просят, просят и просят... И мы согласились, конечно. Взяла кредит супруга, мне уже не одобряли. В такую кабалу попали. Можно сказать, в нищете сидим благодаря этим вот товарищам.

Другая потерпевшая взяла для подсудимых кредит на 1,5 млн, ну а дальше ее история повторяет рассказ Сидегова.

- Виталий сказал: "Давай я тебе расписку напишу, что мы не отказываемся, что брали у тебя деньги". Когда я сказала: "Я так понимаю, вы перестаете платить?", она (Ольга Ромашкина - "НГ") сказала: "Да, платить у нас нечем". Я их просила отдать мне деньги, мне срочно нужны были. Они мне их не отдавали, поэтому я обратилась в полицию. Детей возила на операции, занимала деньги. Мне пришлось зарезать коров, чтобы рассчитаться с долгами.

- Вот ты говоришь, что столько лет знакомы, столько лет ходили к родителям Виталия в баню, на застольях наших всех были, все дети наши дружили, - обратилась Ольга Ромашкина к бывшей односельчанке. - Как же ты по-соседски так не в суд написала заявление стребовать долги, а пошла и написала заявление привлечь меня к уголовной ответственности? А всю жизнь у меня деньги занимали. Занимали у меня деньги?

- Занимали. А вы у нас занимали?

- Я писала на вас заявление?

- А тебе не отдавали деньги? Давай все вспомним! Как моя мама ходила, уколы вам делала!

В один из дней подсудимые перечислили потерпевшей всю сумму долга и даже больше, но просили отправить их другому лицу.

- Я ваш допрос читал, - обратился к потерпевшей защитник Ромашкиных. - Вы говорите, что вам на счет Ромашакины перечисляли 1 980 000 тенге. Это было 6 ноября 2024 года. То есть у вас на счету находились деньги. У вас была возможность их забрать.

- Я должна была их забрать? Я не такой человек, это не мои деньги, она меня попросила по-человечески. Вы хотите, чтобы я была мошенницей, как они?

Допрашивать потерпевших продолжат 25 августа.

Фото автора