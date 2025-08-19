В филиал ОСДП ежедневно поступают обращения о том, что при решении проблемных вопросов у горожан появляются препятствия во взаимодействии с органами исполнительной власти, правоохранительными структурами. Об этом 15 августа на региональной конференции «Билік. Халық. Ынтымақ» в Костанае заявил депутат мажилиса Парламента РК Нурлан АУЕСБАЕВ.

Он отметил, что сейчас всю ответственность за управление общедомовым хозяйством берут на себя собственники квартир, но при регистрации ОСИ и решении земельных вопросов, связанных с прилегающей территорией, граждане сталкиваются с бюрократическими проволочками: перенаправлением, а проще говоря, игре в «футбол» со стороны государственных органов.

Еще одна проблема - снос домов на участках, находящихся в частной собственности и защищенных Конституцией РК, при реализации градостроительных проектов.

- Это можно расценивать как посягательство, - считает Ауесбаев. - Местная власть не старается учитывать мнение жителей при составлении проектов детальной планировки для строительства многоэтажных домов. Поэтому необходима активизация деятельности квартальных комитетов. Их задача - отстаивать права жителей частного сектора по освещению улиц, вывозу мусора, водоснабжению и других инженерных и коммунальных вопросам.

Обсудили и тему о различных точках зрения на работу ОСИ.

- Никто не собирается ставить под сомнение существования как ОСИ, так и ПКСК, – подчеркнул представитель республиканской ассоциации ОСИ «Мой дом» Сайлау АСЫЛБАЕВ. – Глядя на западный опыт управления многоквартирными домами, мы добиваемся того, чтобы каждый объект кондоминиума, то есть и дом, и прилегающая территория, находился в собственности жильцов и был разделен на доли. При покупке квартиры человек должен получить документы и на долю в объекте кондоминиума. У нас же пока это не реализовано в полной мере. В Костанае 1 300 многоквартирных домов. Из них в качестве объектов кондоминиума зарегистрированы только 400, причем в 300 случаях регистрация произведена с нарушениями.

Говорили о том, что председатели ОСИ при оформлении документов сталкиваются с отсутствием единой базы данных, которая ранее должна была вестись председателями ПКСК. На сегодня создание этой базы возложено на ОСИ. Для соблюдения требований нужно открыть два счета на каждую долю имущества – накопительного и текущего, а также необходима регистрация объекта кондоминиума с разделением долей, пропорциональным площади занимаемого помещения, что определит и вес голоса собственника.

Асылбаев напомнил о необходимости четкого определения зоны ответственности каждого собственника в многоквартирном доме. Придомовая территория, включая детские площадки, должна быть оформлена в собственность жильцов. Ответственность за содержание территории несут председатель ОСИ и совет дома. Сейчас же земля находится в ведении акимата, что создает у жильцов ощущение непринадлежности. Поэтому акимату нужно провести разграничение земель и передать каждый дом вместе с прилегающим участком в собственность жильцов, предусмотрев и систему штрафов за нарушения, выявляемые участковым инспектором полиции.

В частности, нарушает права граждан на общее домовое имущество продажа застройщиками подвальных помещений и парковочных мест в частную собственность. Прозвучало предложение: признать подобные действия недействительными.

Высказывали опасения и о том, что решения ОСИ могут ущемлять права предпринимателей, использующих помещения в многоквартирных домах для бизнеса. Если ОСИ примет решение о запрете ведения бизнеса в жилых домах, это приведет к потере рабочих мест, а также к росту налоговой нагрузки.

Депутат ответил: необходимо урегулирование подобных конфликтов путем достижения консенсуса между собственниками жилья и предпринимателями. ОСИ является институтом капитализма, который позволяет собственникам зарабатывать деньги, сдавая в аренду подвальные помещения, размещая рекламу на фасадах зданий. Полученная прибыль направляется на благоустройство дома и решение общих проблем.

Нурлан Ауесбаев пообещал взять под личный контроль наиболее острые проблемы.

- С целью усиления развития самоуправления и демократизации общества необходимо усилить контроль над расходованием бюджетных средств, - прокомментировал он "НГ" итоги конференции. - А также повсеместно вовлекать в этот процесс представителей общественности. Встретившись с представителями ОСИ, которые уже являются институтом самоуправления, я стал свидетелем наглядного примера готовности людей принимать самое активное участие в подобных процессах. Общество готово уже сейчас прозрачно вести деятельность по управлению общедомовым хозяйством, а ведь с уровня домохозяйств и нужно начинать улучшать качество жизни - со своего дома, со своей семьи, с самого себя. Мы, социал-демократы, продолжим работу над законодательными актами придерживаясь вектора прозрачности, честности государства и солидарности власти и общества в решении социально значимых вопросов.

Фото автора