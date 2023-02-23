Такое имя дали волонтеры дворняге серо-песочного окраса (с белой грудью и мордочкой) Баюше. Его история началась в августе 2021 года, когда на улицах Рудного стали часто видеть окровавленную собаку с открытыми ранами.

В спасении Баюши участвовали много людей в Казахстане и России

Благодаря спецоперации по его поиску, в которой принимали участие 5 автомобилей и более 20 волонтеров, пса удалось выследить и загнать в подъезд жилого дома, потом с лекарством приехали костанайские зоозащитники - председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра Лебединская и ее заместитель Ольга Соловьёва, они отвезли собаку в Костанай. Если бы пес еще пару дней находился на улице, он бы умер.

Волонтеры вспоминают, что он буквально был «ходячим трупом». Лечили от онкологического заболевания. Баюша прошел химиотерапию сначала в России, потом в Костанае. Сейчас у него ремиссия.

Баюша в основном сидит в будке и боится людей, но, когда привыкает, становится контактным и даже обнимается. Его необходимо держать без цепи и следить, чтобы болезнь не обострилась. Один глаз из-за раны у него всегда будет розовым.

Чтобы забрать Баюшу или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, вам необходимо написать на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ