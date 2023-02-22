По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 февраля, ночью на большей части территории, а днём на севере, востоке и юге области ожидается снег. На севере и востоке будет низовая метель, на юге - туман и гололёд. В пятницу, 24 февраля, на севере и востоке вновь будет снегопад с низовой метелью, на юге - туман. В субботу, 25 февраля, на севере вновь снег с низовой метелью, на юге - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае 23-24 февраля ожидается снег, низовая метель, в субботу - переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 7-12, на севере 15, на юге 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет -1...-6°С, на севере области -10°С. В пятницу ночью термометры покажут -15...-20°С, на западе -23°С. Днём ожидаем 10-15, на западе 18 градусов ниже нуля. В ночь на субботу температура воздуха понизится до -17...-22°С, на западе до -25°С. В дневное время ожидаем -10...-15°С, на западе -18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -7...-9°С, днём -2...-4°С. В пятницу: ночью -15...-17°С, днём -10...-12°С. В субботу: ночью -20...-22°С, днём -13...-15°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер, в пятницу и субботу - западный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями в до 15-20 м/с на севере и востоке области.