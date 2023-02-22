Еще один район добавили в план отключения электроэнергии в Костанае
22 февраля 2023, 17:15 | ЖКХ
В план работ Костанайской Горэлектросети, которые пройдут на этой неделе, добавили еще один район сообщает пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели технические работы на подстанциях запланированы в пяти районах областного центра, включая добавленный.
КТП-213 (работы на ПС)
24 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Буденного 1-72,
- ул. Пионерская 1-51,
- ул. Юный боец 2-38,
- ул. Красный Кузнец 4-54, 3/1-3/17,
- ул. Колесная 1-15.
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