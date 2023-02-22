Да. Нужно обеспечивать безопасность детей в школах самыми жесткими мерами. 11.8% Да. Но показывать содержимое сумок школьники должны только добровольно. 7.3% Нет. Защиту школьников должны обеспечивать сотрудники специализированной охраны. 38.2% Нет. Такие школьные обыски - это нарушение права на частную собственность. 42.7%