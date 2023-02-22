Новости

Еще один район добавили в план отключения электроэнергии в Костанае

22 февраля 2023, 17:15 |  ЖКХ

В план работ Костанайской Горэлектросети, которые пройдут на этой неделе, добавили еще один район сообщает пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели технические работы на подстанциях запланированы в пяти районах областного центра, включая добавленный.

КТП-213 (работы на ПС)

24 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Буденного 1-72,
  • ул. Пионерская 1-51,
  • ул. Юный боец 2-38,
  • ул. Красный Кузнец 4-54, 3/1-3/17,
  •  ул. Колесная 1-15.