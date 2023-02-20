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Уточнение внесли в план работ на электросетях в Костанае

20 февраля 2023, 11:21 |  ЖКХ

Уточненный график плановых работ на высоковольтных линиях и подстанциях Костанайской Горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение электроэнергии с 21 по 24 февраля у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих пос ледующим адресам:

ТП-458 (работы на ВЛ)

21 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Майлина 47-53, 
  • ул. Дзержинского 11-21, 9/1-9/12, 48-54, 
  • пр.Тауелсиздик 190-194,

ТП-348 (работы на ВЛ)

20 и 21 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 225-283, 270/6,272/5,272/7, 225/1-225/13, 
  • ул. Валиханова 52-74, 
  • ул. 1 Мая 240-256.

ТП-348 (работы на ВЛ)

22 и 23 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 299-345, 
  • ул. Рабочая 105-128,
  •  ул. Козыбаева 222-236,
  •  ул. Валиханова 278-282, 
  • ул. Валиханова 47-53.

ТП-348 (работы на ВЛ)

23 и 24 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 326-461, 314/2-314/12, 
  • ул. Валиханова 36-44, 
  • ул. Баймагамбетова 319-397, 365//5, 371/1, 375/5-375/9, 377/2-277/8.

ТП-407 (работы на ПС)

22 февраля с 10:00 до 18:00

  • Общество слепых по ул. Чехова 29.

Спальный сектор:

  • ул. Чехова 23.

Частный сектор:

  • ул. Чехова 40-43,
  • ул. Дощанова 73-79, 
  • ул. Журавлевой 18,24,32, 68-78, 
  • ул. 1 Мая 1-33, 23/1-23/11.

ТП-11 (работы на ПС)

23 февраля с 10:00 до 19:00

  • Территориальная инспекция по ул. Набережная 43,
  •  ресторан «Глория»,
  •  ТОО «Пласт-окно» по пр. Аль-Фараби 19,
  • детский сад «Жастык», 
  • магазин «Рим».

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 62-83, 
  • пр. Тауелсиздик 17-21, 
  • ул. Набережная 31,33, 52-73, ул. 42/1,42/2, 43/1,43/2, 43/3, 
  • пр. Аль-Фараби 13,13/1,15,15/1,

Светофоры:

  • ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,
  • ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

ТП-0100 (работы на ПС)

24 февраля с 10:00 до 19:00

  • школа–сад № 6,

Спальный сектор:

  • мкр. 4 д. 1, 2.