Уголовное дело в отношении Ольги ТРОПАНЕЦ, обвиняемой в создании финансовой пирамиды Antares Limited, главный офис которой расположен в Гонконге, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 21 февраля.

Судебное разбирательство началось в октябре прошлого года. В деле более 40 потерпевших, его материалы заняли около 40 томов.

Согласно обвинительному заключению, организатор предлагала клиентам ежедневную прибыль от 0,5% до 2% от первоначально вложенной суммы. Минимальный размер вклада не мог быть меньше $100, но в реальности доходил и до $100 000, поэтому вкладчики продавали машины, квартиры, чтобы положить на счет фирмы первый взнос. Изначально по делу проходили еще двое подсудимых: Гульшат Жетписпаева и ее брат Чингиз Кемельбаев. За сотрудничество со следствием их перевели в статус свидетелей.

Допрос потерпевших закончился, на этой неделе суд заканчивает допрос свидетелей. Последних допрашивали 21 и 22 февраля. Некоторые из них тоже пострадали от действий пирамиды, но не предъявили претензий. До начала допроса государственный обвинитель Дюсен ШАКИРОВ заявил, что некоторые свидетели отказываются приходить в суд, поэтому им обеспечили принудительный привод.

Врач детской областной больницы Галия ХАМЗИНА сообщила суду 21 февраля, что узнала о пирамиде случайно - из рекламы, которую увидела на улице.

- Пришла на презентацию, выиграла $50, которые и вложила в компанию, - пояснила суду Хамзина. - Никакой прибыли я не получила, и эти деньги не вернула, но претензий у меня нет.

- Я поддалась соблазну из-за нехватки денег, - сообщила пенсионерка Татьяна ТОЛСТЫХ. - Заняла деньги и вложила в пирамиду $1000. Работала с Гульшат Жетписпаевой. Никакой прибыли не получила, претензий ни к кому нет. Сама ошиблась. Надеюсь, больше такого в моей жизни не повторится.

Свидетель Людмила КОВАЛЬЧУК рассказала, что общалась с Тропанец, вложила деньги на три месяца, но доход так и не получила.

- Я вложила деньги, а через 1,5 месяца компания закрылась. Претензий ни к кому нет, - сообщила суду Ковальчук.

Свидетель Инкар АБЕНОВА рассказала, что тоже знает Ольгу Тропанец. С ней она работала, вложила за два раза около 1,7 млн тенге. Четыре раза успела получить прибыль.

- Но большая часть средств так и осталась в пирамиде, - сообщила свидетельница. - В суд я не подавала, претензий у меня нет.

Сегодня, 22 февраля, суд должен допросить последних восемь свидетелей, потом разрешит ходатайства стороны обвинения и защиты, если таковые поступят, и перейдет к допросу подсудимой.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ