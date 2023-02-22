Гражданина Российской Федерации 1996 г. р., находящего в межгосударственном розыске, выявили и задержали сотрудники миграционной службы управления полиции Рудного 21 февраля 2023 года в период проведения республиканского ОПМ «Мигрант».

"Данная информация была установлена стражами порядка при обращении данного гражданина в миграционную службу по вопросу получения разрешения на временное проживание в Республике Казахстан. Установлено, что молодой человек прибыл в декабре 2022 года в Казахстан из Турции, находится в розыске за вымогательство, совершенное на территории соседнего государства. Разыскиваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания", - сообщила сегодня, 22 февраля, пресс-служба ДП Костанайской области..



В рамках Минской конвенции информация о задержании и установлении фигуранта направлена инициатору розыска в Санкт-Петербург.



Начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев сообщил, что за два дня проведения ОПМ «Мигрант» в области за нарушение Правил пребывания на территории РК к административной ответственности привлечены 29 иностранцев, выдворены за пределы страны 3 иностранца. К административной ответственности привлечены 43 жителя региона, которые нарушили правила принимающей стороны для иностранных граждан.