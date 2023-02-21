Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями: усилением ветра и плохой видимостью на территории региона, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По данным на 17:00 21 февраля ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках дорог



Республиканского значения:

Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай

Областного значения:

Аулиеколь-Жолдама

Житикара-Камысты-Ливановка

Адаевка-Уркаш-Аралколь

Караменды-Раздольное-Аралколь

Торгай-Шили-Аралколь

Лисаковск-Каиндыколь-Арка

Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол

Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка

Полицейские убедительно просят граждан воздержаться от выездов на трассу.