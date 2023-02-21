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Несколько трасс закрыли из-за погоды в Костанайской области

21 февраля 2023, 17:17 |  Общество

Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями: усилением ветра и плохой видимостью на территории региона, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По данным на 17:00 21 февраля ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках дорог
 
Республиканского значения:

  • Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай

Областного значения:

  • Аулиеколь-Жолдама
  • Житикара-Камысты-Ливановка
  • Адаевка-Уркаш-Аралколь
  • Караменды-Раздольное-Аралколь
  • Торгай-Шили-Аралколь
  • Лисаковск-Каиндыколь-Арка
  • Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол
  • Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка

Полицейские убедительно просят граждан воздержаться от выездов на трассу.