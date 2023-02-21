Несколько трасс закрыли из-за погоды в Костанайской области
21 февраля 2023, 17:17 | Общество
Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями: усилением ветра и плохой видимостью на территории региона, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
По данным на 17:00 21 февраля ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках дорог
Республиканского значения:
- Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай
Областного значения:
- Аулиеколь-Жолдама
- Житикара-Камысты-Ливановка
- Адаевка-Уркаш-Аралколь
- Караменды-Раздольное-Аралколь
- Торгай-Шили-Аралколь
- Лисаковск-Каиндыколь-Арка
- Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол
- Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка
Полицейские убедительно просят граждан воздержаться от выездов на трассу.
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