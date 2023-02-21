Сборная Казахстана заняла 1-е общекомандное место на чемпионате мира по ММА среди юниоров. Соревнования прошли в столице Сербии Белграде 11-17 февраля.

Международная федерация ММА отметила отличный результат команды из Казахстана / Скриншот из аккаунта immafed

Итог командной борьбы определялся в финальном поединке житикаринца Идриса Идрисова и спортсмена из Болгарии Светослава Иванова в весовой категории до 65,8 кг.

Фото Сауле Куанбек

- "От тебя сейчас все зависит: если выиграешь золото, наша сборная Казахстана займет общекомандное 1 место", - сказал ему тренер перед боем, - рассказал "НГ" отец казахстанского спортсмена Нурлан ИДРИСОВ. – Этими словами и вдохновил его.

Решением судей победу единогласно присудили Идрису Идрисову.

Фото instagram.com/immafed

- Это был очень тяжелый бой, - поделился с "НГ" чемпион мира по ММА среди юниоров Идрис ИДРИСОВ в разговоре по телефону. – Всего я провел пять боев, все они были тяжёлыми. Особенно было сложно биться с бойцом из Африки - он был физически сильным, я с ним только боролся.

Вольная борьба - базовая дисциплина 20-летнего Идриса. Когда он учился в 3-м классе, отец привел его к тренеру житикаринской ДЮСШ Юрию КАПРАЛОВУ. Закончил школу с разрядом кандидата в мастера спорта.

Фото Сауле Куанбек

- Смотрю, ребенок втягивается, глаза горят. Но удивил характер, его целеустремлённость! - говорит Юрий Иванович об Идрисе. – Трудолюбивый - после тренировок оставался бороться, всегда старался участвовать в соревнованиях.

Так борцовская база – выносливость, стойка, приемы, защита ног - стала фундаментом для будущего чемпиона ММА.

А вот его брат-близнец Чингиз ИДРИСОВ - базовый боксер. Он также отличился на чемпионате по ММА – в весовой категории 61,2 кг стал бронзовым призером.

Братья Идрис и Чингиз в детстве / Фото Сауле Куанбек

Когда его братишка (Чингиз старше Идриса на 2 минуты), побеждал соперников на борцовском ковре, он покорял боксёрские ринги. Чингиз - неоднократный чемпион области, а в составе сборной региона становился призером республиканских турниров.

Фото Сауле Куанбек

- В тактическом плане он был неплохой боец - осознавал, думал в ринге, находил выходы, - рассказывает о своем воспитаннике тренер ДЮСШ Батырхан БАЙЖАРКЕНОВ. – Ведь боксер в ринге должен не только драться, он должен думать, как в моменте боксировать с соперником. Все, что мог ему дать, думаю, я ему дал.

Житикаринские тренеры подготовили физически крепких и выносливых, тактически грамотных спортсменов. Все это легло в основу их дальнейшего выбора. После школы ребята серьезно увлеклись смешанными видами единоборств: грэпплинг, жекпе жек, ММА. Братья учились друг у друга. В спарринге оттачивали навыки борца и боксера в родных спортивных залах, где по-прежнему могли получить советы своих тренеров. Часто местом для условного ковра и ринга становилась гостиная дома, а позже и вовсе она превращалась в октагон.

Отец Нурлан показал пояс, который выиграл Чингиз на чемпионате Азии / Фото Сауле Куанбек

- "Папа, мы сделали это!" - сказал Идрис, когда победил. "Мы это сделали!" – они всегда вместе, - говорит отец братьев Идрисовых. - Я горд и очень рад, что мои дети внесли вклад в копилку сборной страны, что оба брата стояли на пьедестале. Да, неделя была сумасшедшей. Каждый день - бои, мы переживали.

Сейчас родные и друзья ждут братьев. А также их ждут наполненные йогуртом камеры холодильника - тетя спортсменов обещала им запас любимого продукта местного производства, если победят в чемпионате. Семья - один из главных факторов успеха этих ребят. Родители воспитывали в братьях дисциплину, самостоятельность, ответственность.

Идрис и Чингиз со своим братом и сестренкой / Фото Сауле Куанбек

- Можно сказать, и кнутом, и пряником, - рассказала о воспитании братьев спортсменов их мама Эльвира. – Не баловали - точно. Режим был всегда.

- Изначально вы их воспитывали, как профессиональных спортсменов?

- Нет такого не было. Это их заслуга, их выбор, - пояснила она.

- Мама - самая лучшая. Всегда поддерживала, любила и верила в нас. – добавили по телефону братья Идрисовы.

Оба тренера отмечают большую роль Нурлана в воспитании будущих спортсменов. Он сам увлечен спортом, ветеран футбола. Поэтому был и отцом-тренером.

- Нурлан все время со мной работал, - вспоминает Батырхан Байжаркенов. – Контроль у него дома, контроль у него здесь. Правда, Чингиза не надо было проверять, он сам всегда ходил. И все равно Нурлан всегда звонил, спрашивал. Приятно, когда родители тебя, как тренера, поддерживают, вместе работают, тогда складывается союз. И ребенок сам осознает, что папа хочет, чтобы он стал сильным.

Фото Сауле Куанбек

Юрий Капралов называет Нурлана отцом-другом:

- Во-первых, отец всегда ими интересовался. Где бы мы с ним не встретились, будь то на футбольном поле или в городе, приезжал и спрашивал: "Как сын? Какие результаты?". Если что-то надо, то скажи. Они и дома спортом занимались, зарядку делали, бегали по утрам, летом на турниках. Отец их всегда на виду держал. Не то, чтобы заставлял, они и сами трудолюбивые, все делали сами. Просто он их поддерживал, как старший друг.

Сейчас братья тренируются в составе алматинской команды у тренера по ММА Нурлана Мамыралиева. Под его началом вошли в состав сборной Казахстана. Тренер увидел бойцовские качества ребят, хотя в Федерации жекпе жек Костанайской области смотрели как бы сквозь юных спортсменов.

Нурлан Идрисов рассказал, что полтора года назад его сыновьям должны были выплачивать заработную плату, тогда они входили в состав юношеской сборной Костанайской области по жекпе жек. Однако в местной федерации не торопились с решением этого вопроса, а потом председатель и вовсе исключил спортсменов из команды.

Но упорства братьям Идрисовым не занимать. Как они самостоятельно зашли на путь ММА решительно и смело, так и идут по нему, оставляя только запал на будущее.

- Тренер сказал - в первое время нужно отдохнуть, восстановиться, залечить травмы, - поделились с "НГ" братья. – Постепенно будем готовится. Большие победы - впереди.