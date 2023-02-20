По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Костанайская область будет находиться под влиянием ложбины скандинавского циклона.

Фото Ксении РЕБИК



Во вторник, 21 февраля, на большей части территории области, ожидаются осадки в виде снега, днём местами в виде снега с дождём. Особенно сильные снегопады пройдут на севере области. На севере, западе и востоке низовая метель, туман. На юге движение автотранспорта затруднит гололёд.

В среду, 22 февраля, на большей части территории области будет идти снег с дождём. На севере, западе и востоке вновь ожидается низовая метель. На юге – туман и гололёд.

В Костанае в ближайшие два дня прогнозируется снег с дождём, низовая метель.

- Во вторник ночью будет 3-8, на севере от 15 до 20 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. – Днем ожидаем 0…-5°С, на юге +3°С. В среду ночью и днём термометры покажут одинаковую температуру: 0…-5°С, на юге +3°С. В Костанае в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -18…-20, днём будет -1…-3°С. В среду в Костанае и ночью, и днём будет -3…-5°С.

Во вторник прогнозируется юго-западный ветер, в среду день начнётся с северо-западным ветром, который позже сменится юго-западным. Скорость ветра в ближайшие два дня ожидается в пределах 9-14 м/с, но на севере, западе и востоке будут наблюдаться периодические усиления до 15-20 м/с, отдельные порывы могут достигать 25 м/с.