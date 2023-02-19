Помощь спасателей понадобилась вчера, 18 февраля, в 20:35 в Аулиекольском районе. На 52-м км автодороги у двух жителей региона сломалась машина и они позвонили в ДЧС.

- Из неисправного автомобиля спасены 2 человека и доставлены в п. Аулиеколь, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Напомним, днем ранее, 17 февраля, спасатели из Аркалыка вытаскивали из снежного заноса машину, застрявшую на границе в Улытауской области.