Двух человек, чья машина сломалась на трассе, эвакуировали спасатели в Костанайской области
19 февраля 2023, 10:09 | Происшествия
Помощь спасателей понадобилась вчера, 18 февраля, в 20:35 в Аулиекольском районе. На 52-м км автодороги у двух жителей региона сломалась машина и они позвонили в ДЧС.
- Из неисправного автомобиля спасены 2 человека и доставлены в п. Аулиеколь, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Напомним, днем ранее, 17 февраля, спасатели из Аркалыка вытаскивали из снежного заноса машину, застрявшую на границе в Улытауской области.
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