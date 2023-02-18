Новости

Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль на границе Улытауской области

18 февраля 2023, 10:40 |  Происшествия

Помощь понадобилась сегодня, 18 февраля, ночью двум людям, чья машина встала из-за снежных заносов на трассе  А-16 «Жезказган-Петропавловск» недалеко от границы  Улытауской области с нашей. 

 

В 2:50 к месту происшествия, преодолев 90 км пути, прибыли трое спасателей из г. Аркалык на технике высокой проходимости. Оказалось, автомобиль забуксовал в снежном заносе. Спасатели с помощь лебедки вытащили застрявший автомобиль. 

Медицинская помощь никому не потребовалась.