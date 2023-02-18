Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль на границе Улытауской области
18 февраля 2023, 10:40 | Происшествия
Помощь понадобилась сегодня, 18 февраля, ночью двум людям, чья машина встала из-за снежных заносов на трассе А-16 «Жезказган-Петропавловск» недалеко от границы Улытауской области с нашей.
В 2:50 к месту происшествия, преодолев 90 км пути, прибыли трое спасателей из г. Аркалык на технике высокой проходимости. Оказалось, автомобиль забуксовал в снежном заносе. Спасатели с помощь лебедки вытащили застрявший автомобиль.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
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