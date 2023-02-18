После ЧП в Петропавловске начальник ДП Костанайской области предложил, чтобы отряды из старшеклассников и учителей проверяли сумки школьников на наличие режущих предметов. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Нужно обеспечивать безопасность детей в школах самыми жесткими мерами.

Да. Но показывать содержимое сумок школьники должны только добровольно.

Нет. Защиту школьников должны обеспечивать сотрудники специализированной охраны.

Нет. Такие школьные обыски - это нарушение права на частную собственность.

