По прогнозам синоптиков в ближайшие три дня, 18-20 февраля, на большей части территории области будет идти снег. В субботу, 18 февраля, на западе и юге прогнозируется низовая метель, кроме того, на западе движение автотранспорта затруднит туман. В воскресенье, 19 февраля, зона низовой метели сместится на север и восток области.

Фото Сауле КУАНБЕК



- В субботу ночью по области будет 3-18, на западе до 22, а на юге 10 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём будет -10...-15 °С, на юге -7 °С. В воскресенье в ночное время термометры покажут -13...-18 °С, на востоке -23 °С, днём будет -10...-15 °С, на юге -5 °С. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -10...-13 °С, на востоке до -18 °С. День будет достаточно тёплым: -3...-8 °С.

Ветер в субботу ожидается юго-восточный, средней скоростью 7-12 м/с. В воскресенье и понедельник ветер сменит направление с юго-западное, скорость его усилится до 9-14 м/с. На юге и востоке области в ближайшие тридня прогнозируются периодические усиления ветра до 15-20 м/с.