Это преступление, произошедшее 12 лет назад в Житикаре, долго оставалось нераскрытым, так как оперативно установить личность подозреваемого, не удалось. Неизвестный проникнул в один из частных домов и начал угрожать его хозяйке обрезом охотничьего ружья. Для убедительности он два раза выстрелил в потолок, но хозяйка оказала сопротивление и застала этим разбойника врасплох. Он испугался и убежал.

- Подозреваемого установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 64-летний житель Костаная, - сообщили сегодня в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Подозреваемый задержан.

Еще одного разбойника, угрожавшего ножом кассиру микрокредитной организации, задержали в Аркалыке. Инцидент произошел 23 января этого года. Мужчина в результате преступления забрал из кассы 29 тыс. тенге.



- Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Аркалыке задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя, он не имел постоянного места работы, - рассказали в ДП. - В ходе обыска у подозреваемого был найден нож. Потерпевшие и свидетели опознали в нем нападавшего.

В последние дни полицейские также задержали еще двух разбойников, напавших 29 декабря на одинокого пенсионера в селе Мичурино Костанайского района. Мужчины в масках проникли в его дом, связали пожилого мужчину и начали искать деньги. Разбойники похитили 270 тыс. тенге.

- Спустя почти два месяца полицейским удалось выйти на след ранее судимых 36-летних жителей Костаная, - сообщили сегодня в департаменте.

По всем фактам начаты досудебные расследования по статье 192 (разбой). Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО