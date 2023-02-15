«Мы поддержим предпринимателей в суде» - так аким Костаная ответил на вопрос «НГ» о предпринимателях, которые якобы незаконно получили в 2018 году землю в субаренду.

Четыре года назад СПК «Тобол», получив право аренды от акимата, выделила землю для уличной торговли. Всего разыграли 15 лотов, договор заключили до 2025 года. В июле 2022-го прокуратура города направила в отдел земельных отношений предписание о расторжении договоров аренды с корпорацией. Надзорный орган считает, что аукционы были проведены незаконно.

О проблемах бизнеса корреспондент «НГ» спросил на аппаратном совещании руководителя отдела земельных отношений Марата ТЕМИРБАЕВА и акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Последний неоднократно заявлял, что необходимо навести порядок в уличной торговле и убрать незаконно установленные ларьки. У акима города даже была идея привлечь в триатлон-парк бизнес, чтобы сделать эту городскую локацию более привлекательным местом отдыха.

- По этому вопросу в акимат Костаная поступило представление от прокуратуры города по факту незаконного предоставления земельных участков СПК, в связи с тем,что проведено... - начал отвечать Темирбаев.

- Это вопрос спорный, сейчас его в суде рассматривают, - перебил руководителя отдела аким Костаная. - Там действительно есть представление прокуратуры в части выдачи земли через СПК. Но там срок еще не завершился. Мы сторону предпринимателя держим. Поддерживаем. Потому что там срок аренды еще не завершен. Соответственно, там суд все решит.

Фото Георгия ГОВОРОВА