Кроме того, во время задержания у подозреваемых также изъяли пять кустов конопли в цветочных горшках, которые они незаконно выращивали у себя дома. Костанайцев, участников интернет-магазина, торгующего "синтетикой", задержали во время спецоперации сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, сообщает пресс-служба МВД.

- Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг "синтетики" на территории региона. Интернет-магазин, в котором участвовали два 27-летних и два 29-летних местных жителей, действовал около 4 месяцев, - пояснил заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай БАЙБУСУНОВ.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Проводятся следственные действия.