О банкротстве физических лиц расскажет комитет госдоходов на встрече с населением Костанайской области
14 февраля 2023, 11:17 | Государство
Встреча представителей Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан с населением на тему «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» состоится в пятницу, 17 февраля в 10:00.
Фото gov.kz
Спикеры встречи:
Аманов А.С. - заместитель руководителя управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками Департамента аудита КГД МФ РК
Кадес Е.А. - главный эксперт управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками Департамента аудита КГД МФ РК
Ислямова Ж.М. - и.о. руководителя ОПКиПП УМЦ КГД МФ РК
Место проведения: г. Костанай, ул. Майлина 2 А. Здание Департамента государственных доходов по Костанайской области
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