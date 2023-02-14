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О банкротстве физических лиц расскажет комитет госдоходов на встрече с населением Костанайской области

14 февраля 2023, 11:17 |  Государство

Встреча представителей Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан с населением на тему «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» состоится в пятницу, 17 февраля в 10:00.

Фото gov.kz

Спикеры встречи:

Аманов А.С. - заместитель руководителя управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками Департамента аудита КГД МФ РК

Кадес Е.А. - главный эксперт управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками Департамента аудита КГД МФ РК

Ислямова Ж.М. - и.о. руководителя ОПКиПП УМЦ КГД МФ РК

Место проведения: г. Костанай, ул. Майлина 2 А. Здание Департамента государственных доходов по Костанайской области