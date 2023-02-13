По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 февраля, осадков не будет, на севере и востоке области ожидается туман. В среду, 15 февраля на юге области прогнозируется небольшой снег, низовая метель. В Костанае 14-15 февраля переменная облачность без осадков.

Фото Сауле КУАНБЕК

- Во вторник ночью будет 18-23, на востоке 26 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. – Днём термометры покажут 13, а на востоке 16 градусов ниже нуля. В ночь на среду столбики термометров опустятся не так сильно, как во вторник: по области до -15…-20°С, на севере до -23°С. Днём будет -10…-15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -20…-22°С, днём -11…-13°С. В среду: ночью -21…-20°С, днём -11…-13°С.

Во вторник прогнозируется юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, это направление сохранится и в среду. Скорость ветра во вторник будет 7-12 м/с по области и 3-8 м/с в Костанае. В среду на всей территории области скорость ветра составит 9-14 м/с.