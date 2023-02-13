Переносов праздничных дней в этом году на Наурыз не будет. Выходные дни будут чередоваться с буднями. Всего в марте 2023 года казахстанцев ожидают 12 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Четыре из них - праздничные.

8 марта, Международный женский день, в этом году придется на среду.

Наурыз казахстанцы будут отмечать три дня - 21, 22, 23 марта, которые выпадут на вторник, среду и четверг.