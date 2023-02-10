В субботу, 11 февраля, на севере и востоке Костанайской области ночью и утром небольшой снег и низовая метель, на западе туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточное направление 7-12 м/с, на севере и востоке возможны порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -13...-18, на западе -10, а на юге -23 градуса. Днём -5...-10, на юге и востоке до -15.

Фото Сауле КУАНБЕК

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточное направление 2-7 м/с. Ночью -10...-12, днём -5...-7 градусов.

- Сейчас мы в тылу ложбины циклоны, поэтому большинство осадков позади, впереди ждем гребень антициклона, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН.

В воскресенье, 12 февраля, на севере области снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, на западе и севере порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20, на юге -23 градуса, днём -7...-12, на юге -15 градусов.

В понедельник, 13 февраля, осадки маловероятны, на севере туман. Ветер юго=западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -18...-23, на юге -26 градусов, днём -7...-12, на юге -15 градусов.

В Костанае 12 и 13 февраля переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В воскресенье температура воздуха ночью -12...-14, днём -7...-9. В понедельник ночью -18...-20, а днём -8...-10 градусов.