Цель проекта «Ищу дом» - помочь встретиться животным, которые содержатся в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst» и приюте ОФ «Сердце чистейшей породы», и людям, желающим завести питомца.

Мати нужен частный дом с огороженным двором или вольером

История черного пса Мати летом 2022 года всколыхнула не только Костанай, но и весь Казахстан. Его закопали живьем в районе Костанай-2. Но прохожие раскопали собаку и позвонили волонтерам ОО «Надежда Плюс kst». Ветврач сотворила настоящее чудо: у собаки было тяжелое кислородное голодание, ситуацию усугубляли личинки мух, которые завелись в омертвевших тканях. Все это сказалось на физическом и психическом состоянии.

Мати уже подрос, ему сейчас около 1-1,5 года. Благодаря правильному питанию он окреп, у него шикарная черная шерсть. В переводе его имя означает «подарок бога» или «второй шанс». Не зная его судьбу, вы не определите, что с ним было раньше. Мати очень любит общаться с людьми, ему не нравится оставаться одному. Для него в приоритете - хорошо огороженный частный дом, где бы он мог вдоволь побегать, или вольер. Ошейник или цепь для него нежелательны, можно погулять на поводке, но все-таки вольерное содержание предпочтительнее.

Мати очень любит детей, но самое главное - ваша забота и контакт с ним. Так как он еще подросток, еще нужны игрушки и воспитание.

Чтобы забрать Мати или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst. Волонтеры подскажут, какое именно животное вам подходит, пришлют вам фотографии питомцев. А вам необходимо прислать фото условий содержания - вольера, будки, квартиры или частного дома - и честно ответить на вопросы. Следующий этап - знакомство с животным на территории центра. Иногда бывает, что люди настроены позитивно по отношению к собаке, но она по каким-либо причинам не идет на контакт. Так что не только вы должны выбрать собаку, но и она должна выбрать вас.

Если знакомство прошло успешно, волонтеры привозят собаку на вашу территорию. На две недели собака остается у вас на испытательный срок. Потом вам выдадут паспорт и чип животного, оформив документы на вас как на хозяина. Если же что-то не сложилось между вами и собакой в этот период, вы всегда можете сообщить об этом волонтерам и вернуть его в реабилитационный центр, но главное - не на улицу!

Все животные в центре ОО «Надежда Плюс kst» простерилизованы, привиты, приучены к лотку. То есть вы избегаете множества проблем, которые за вас уже решили волонтеры.

Фото Андрея СКИБЫ