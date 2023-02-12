С 13 декабря 2022 года в музее новый руководитель - Батырхан ЖУМАБАЕВ. Он наш земляк, уроженец Аулиекольского района. До назначения работал руководителем научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» в Астане. «НГ» задала Батырхану Еликовичу несколько вопросов о будущем главного культурно-просветительного учреждения области.

В этом переходе после ремонта разместится энтомологическая экспозиция

- Краеведческий музей - значимое культурно-просветительное учреждение. Вы чуть больше месяца в должности руководителя, уже успели освоиться и наметить планы. Каких перемен или новых решений мы можем ожидать?

- Я думаю, мы в областном историко-краеведческом музее не только совершаем научно-культурную, просветительскую работу, мы делаем культурную политику региона. Она делается не только в фондах и экспозиционных залах. Одна из больших задач на перспективу - организовать на базе нашего музея региональный научный хаб. Возможности такие есть. Есть давние связи с музеями и учеными нашими и зарубежными. Их надо укреплять, надо искать новые, приглашать ученых для проведения конференций. В этом плане возможно сотрудничество с университетом. Думаю, в университете не станут возражать, если будут приезжать археологи раз в 2-3 года на научные конференции. Кроме того, интерес к нашей местной живности всегда есть, можно проводить биологические и экологические конференции. Будем развивать двустороннее сотрудничество с другими музеями, в том числе зарубежными, по обмену выставками. Такая работа велась и раньше, но сейчас ее нужно активизировать, дать ей новое дыхание.

- Есть уже планы по обмену выставками?

- Есть, и в том числе вполне конкретные. На Наурыз хотим привезти из России территориальную карту города 1905 года в тех, старых границах Костаная, со всеми обозначениями улиц, логов, которые сейчас почему-то начинают засыпать. Эта карта уникальна! Хочется, чтобы как можно больше костанайцев увидели, каким был их город и как он вырос за более чем век. Ведем переговоры с Национальным музеем Республики Казахстан об очень важной выставке. Весной к нам прибудет Золотой человек, находиться в Костанае он будет полтора месяца: открытие 7 марта и завершится выставка 21 апреля. Министерство культуры на протяжении ряда лет осуществляет масштабный международный проект «Шествие Золотого человека по музеям мира». Из региональных музеев РК наш будет первым, в котором будет выставляться этот воин, ставший символом Казахстана.

Почему нам пошли навстречу? Потому что наш музей - один из старейших в Казахстане, через два года, в 2025-м, ему исполнится 110 лет. К тому же некоторые наши экспонаты выставляются в столице, и такой обмен - как раз хороший пример тесного сотрудничества. Можно сказать, музейная дипломатия.

- А что с существующими залами и экспозициями? Есть информация, что у нас появится экспозиция с насекомыми, это так?

- Решение о создании энтомологической экспозиции уже есть. Но все зависит от того, как успешно в теплое время пойдет реконструкция той части здания, где предполагается ее разместить. Под это дело планируем отдать переход между основным корпусом и административным зданием. Там и микроклимат подходящий, и площадь достаточная, к тому же можно сразу переходить туда из зала природы. Но там осенью и весной протекает крыша, причем протекает так, что во время дождей вода просачивается до первого этажа. Причина в том, что крышу не ремонтировали с 1995 года. В планах - реконструкция фасада с утеплением, заменой крыши и водосточных труб. Поэтому говорить о конкретных сроках открытия энтомологической экспозиции пока рано. Сейчас могу сказать одно: уголок выделим. Постараемся открыть до конца года, но все зависит от бюджета. С наступлением теплого сезона сотрудники отдела природы начнут сбор материалов для новой экспозиции.

- В конце января «НГ» писала о многострадальных чучелах, стоящих в зале природы уже много лет. Выглядят многие из них, прямо скажем, непрезентабельно и даже жалко. Ждать ли обновления?

- Конечно, по возможности мы будем заказывать новые чучела. И лося, и кабана, и волка, и прочих животных. И вот еще какая задача: Тобыл-Торгайский регион - ареал обитания сайгака, а у нас в музее нет его чучела. Это надо исправить. А видели в этнографической экспозиции фанерную лошадь? Хотелось бы вместо нее поставить чучело настоящей лошади. Лошадь должна полноценно дополнять экспозицию, можно добавить и чучела мелкого рогатого скота - это ведь неотъемлемая часть традиционного казахского быта. Я трепетно отношусь к этнографии, и хочется видеть этот зал более интересным для посетителей.

- Фонды нашего музея довольно богатые, некоторые экспонаты никогда не выставлялись. И при этом фонды нужно регулярно пополнять. Какая работа будет вестись в этом направлении?

- На сегодня в фондах около 150 тыс. экспонатов. Из них по грубым прикидкам только 10% выставлено. Так не должно быть! Надо чаще поднимать из фондов экспонаты для выставок, посвященных каким-то памятным датам. Необходимо делать временные и передвижные выставки. И при этом, разумеется, не забывать пополнять фонды. Здесь надо соблюдать баланс: и уже имеющееся стараться выставлять, и новые единицы хранения в фонды помещать. Это и есть жизнь музея. Если у вас коллекция не меняется, новизны нет, то вы губите это место! Как высохшее дерево - спилить жалко, потому что от него тень, но ни листьев, ни плодов оно не несет. В этом плане я готов к новизне, открыт для идей. Только мне идеи свои должны приносить на бумаге, с обоснованиями. Чтобы я видел всю концепцию, этапы и ожидаемый результат.

- Вам не кажется, что в одной сфере наш музей выглядит очень уж отсталым от жизни? А именно в цифровом пространстве. Посетитель сайта музея kraeved-kst.kz сразу сталкивается с редкостно скучной главной страницей, переход с которой по рубрикам если куда и приводит, то контента буквально музейный кот наплакал.

- Я с первых дней работы на должности руководителя музея обратил внимание на это. Сейчас работаем над проблемой. Надо понимать, почему так обстояло дело. На сайт музею выделялся бюджет - 40 000 тенге в год. Разделите 40 на 12, кто согласится работать за эти деньги над сайтом? На этот год я в портале госзакупок поставил сумму затрат на сайт 300 000 тенге. Сайт должен быть живым, регулярно наполняемым контентом на трех языках, обязательно на его страницах должна найти жизнь наших филиалов: Карабалыкского и Житикаринского. Управление должно быть удобным для посетителей сайта. И сайтом мы не ограничимся. У нас мобилограф будет снимать сюжеты, выкладывать их в TikTok, Instagram и Facebook. Для Instagram будут снимать короткие ролики формата Reels, они живут своей жизнью и могут циркулировать сколь угодно долго и собирать очень много просмотров. Многим интересно будет узнать об отдельных экспонатах, а у нас есть и уникальные. А посмотреть в коротком видео рабочие моменты подготовки выставки картин разве не интересно? Этого же никто не видит. Надеемся собрать таким образом большую аудиторию и привлечь внимание молодежи.

- Планы замечательные. Но для всех свершений хватит ли человеческого потенциала? Ведь требуются не просто подготовленные кадры, но и умеющие работать по-новому.

- Тут надобен последовательный подход. В любом деле нужна преемственность поколений. Штат в этом году намерены пополнить молодыми кадрами: биологом и археологом. Чтобы они успели перенять тот богатый опыт, который есть у сотрудников старших поколений. Есть у нас замечательные специалисты, находящиеся на пороге предпенсионного возраста. Они должны научить всему, что знают и умеют, новых сотрудников, для этого не только работать с ними бок о бок в кабинетах, но и в экспедициях, поскольку работа в поле имеет много нюансов, которым не научишься по книгам. Человек, работающий в музее, должен быть разносторонним. Без выездов, без полевых исследований мы фонды пополнять не сможем. Это кропотливый труд! Например, каждую бабочку мало поймать, надо сделать из нее экспонат, который не стыдно разместить. А еще в планах - поднять кадровый потенциал музея. Уже отправил письмо министру высшего образования на выделение двух целевых грантов по этнологии и археологии, еще двух - по истории Казахстана. Если гранты нам будут выделены, то мы с их помощью толковых бакалавров выучим на магистров - с условием, что после получения магистерских дипломов они должны у нас в музее отработать 5 лет. Этими грантами могут при желании воспользоваться и уже работающие сотрудники.

Фото Ксении РЕБИК