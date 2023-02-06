Еще один район добавили в план отключения электроэнергии в Костанае
6 февраля 2023, 15:17 | ЖКХ
Уточненный график работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Помимо тех адресов, которые вошли в уведомление об отключение электроэнергии ранее, список пополнился еще одним районом.
РП-9 (работы на ПС)
9 февраля с 10:00 до 17:00
- Церковь,
- ТД «Мега»,
- ТД «Сказ»,
- ТД «Марс»,
- ИП Беляшов,
- ИП Старостин,
- магазин «Партнер»,
- колледж сферы обслуживания по пр. Назарбаева 68.
Частный сектор:
- ул. ул. Рабочая 61-74,
- ул. Алтынсарина 182-228,
- ул. Касымканова 144-199,
- ул. Шипина 50-61,
- ул. Пролетарская 74-84,
- пр. Назарбаева 67-71, 165-171.
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