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Еще один район добавили в план отключения электроэнергии в Костанае

6 февраля 2023, 15:17 |  ЖКХ

Уточненный график работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО  «ЭПК-forfait». Помимо тех адресов, которые вошли в уведомление об отключение электроэнергии ранее, список пополнился еще одним районом.

РП-9 (работы на ПС)

9   февраля   с 10:00 до 17:00      

  • Церковь,
  • ТД «Мега»,
  • ТД «Сказ»,
  • ТД «Марс»,
  •  ИП Беляшов,
  • ИП Старостин,
  • магазин «Партнер»,
  • колледж сферы обслуживания по пр. Назарбаева 68.

Частный сектор:

  • ул. ул. Рабочая 61-74,
  • ул. Алтынсарина 182-228,
  • ул. Касымканова 144-199,
  • ул. Шипина 50-61,
  • ул. Пролетарская 74-84,
  • пр. Назарбаева 67-71, 165-171.