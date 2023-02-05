В жилых домах и объектах бизнеса планируют отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 февраля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях планируется отключение электроэнергии в восьми районах областного центра.
В связи с работами отключение произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-420 (работы на ВЛ)
6 февраля с 10:00 до 18:00
- ГЭК «Луч» ул. Л.Беды 124,
- ГЭК «Мотор» ул. Бородина 1,
- ИП Ермаков ул. Мауленова 15/3,
- ТОО «SKY-TRANS-GROUP» ул. Мауленова 15/1,
- автомойка «Бастан».
Спальный сектор:
- ул. Мауленова 1-11,
- ул. Дощанова 135
ТП-94 № 2 (работы на ВЛ)
6 февраля с 10:00 до 17:00
- Народный банк по ул. Ворошилова 3/2,
- ИП Фоменко,
- ИП Демисенова,
- ИП Хасанов,
- ИП Кремсер,
- ресторан «Ницца»,
- ТОО «Табын 2007».
Спальный сектор:
- ул. Ворошилова 3/1,3/2.
КТП-Экос-Ан (работы на ПС)
7 февраля с 10:00 до 13:00
- ТОО «Экос-Ан» по ул. Киевская 21.
КТП-Нурсат (работы на ПС)
7 февраля с 14:00 до 18:00
- ТОО «Нурсат» по ул. Карбышева 36а.
ТП-Аква-Арасан (работы на ПС)
8 февраля с 10:00 до 18:00
- ТОО «Аква-Арасан» по пр. Абая 2.
ТП-567 (работы на ВЛ)
9 февраля с 10:00 до 18:00
- ТОО «Енбек»,
- АЗС «Гелиос № 7»,
- ИП Пономарев,
- ТОО «Виитор»,
- ТОО «ПТК «Содружество»,
- ГЭК «Ветеран»,
- ТОО «Астык Трэйд»,
- СТО «АвтоБус»,
- ТОО «Стройсервис»,
- ИП Приречная,
- ТОО «CKB-LTD».
ТП-94 (работы на ПС)
9 февраля с 10:00 до 18:00
- ИП Яковлев,
- ИП Конева,
- ИП Соколова,
- ТОО «Агротрак»,
- ТОО «ЛВ-Строй»,
- ТОО «Рауза»,
- ТОО «Гренада»,
- ТОО «Невада».
Частный сектор:
- ул. Промбаза 1-8.
п. Геофизик (работы на ВЛ)
10 февраля с 10:00 до 17:00
- КТЭК Котельная № 6,8,9,
- ИП Ким,
- магазины «Зарина»,
- «Гранит»,
- «Агат»,
- «Для Вас»,
- школа № 30,
- КНС № 15,
- ТОО «Тазалык».
Частный сектор:
- ул. Зеленая 1а – 20,
- ул. Геологическая 7-25,
- ул. Набережная 1-19,
- ул. Степная 1-13,
- ул. Речная 1-38,
- ул. 2 Речная 7-72,
- ул. Школьная 1-32,
- пр. Абая 1-7, 2/1,3/1,
- ул. Северная 1-23,
- ул. Энергетиков 11а - 35,6/3, 27/2-27/12,29/1-29/13,
- ул. Целинная 8а-24,
- ул. Рудненская 2-7,
- ул. Мира 1-9, 10/1, 9/1,
- ул. Тухачевского 3-34,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Миляева 1-39,
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