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В жилых домах и объектах бизнеса планируют отключать электроэнергию на следующей неделе

5 февраля 2023, 11:51 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 февраля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях планируется отключение электроэнергии в восьми районах областного центра.

 

В связи с работами отключение произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-420 (работы на ВЛ)

6 февраля с 10:00 до 18:00

  • ГЭК «Луч» ул. Л.Беды 124,
  •  ГЭК «Мотор» ул. Бородина 1,
  • ИП Ермаков ул. Мауленова 15/3,
  • ТОО «SKY-TRANS-GROUP» ул. Мауленова 15/1,
  • автомойка «Бастан».

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова 1-11,
  • ул. Дощанова 135

ТП-94 № 2 (работы на ВЛ)

6 февраля с 10:00 до 17:00

  • Народный банк по ул. Ворошилова 3/2,
  • ИП Фоменко,
  • ИП Демисенова,
  • ИП Хасанов,
  • ИП Кремсер,
  • ресторан «Ницца»,
  • ТОО «Табын 2007».

Спальный сектор:

  • ул. Ворошилова 3/1,3/2.

КТП-Экос-Ан (работы на ПС)

7 февраля с 10:00 до 13:00

  • ТОО «Экос-Ан» по ул. Киевская 21.

КТП-Нурсат (работы на ПС)

7 февраля с 14:00 до 18:00

  • ТОО «Нурсат» по ул. Карбышева 36а.

ТП-Аква-Арасан (работы на ПС)

8 февраля с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Аква-Арасан» по пр. Абая 2.

ТП-567 (работы на ВЛ)

9 февраля с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Енбек»,
  • АЗС «Гелиос № 7»,
  • ИП Пономарев,
  • ТОО «Виитор»,
  • ТОО «ПТК «Содружество»,
  • ГЭК «Ветеран»,
  • ТОО «Астык Трэйд»,
  • СТО «АвтоБус»,
  • ТОО «Стройсервис»,
  • ИП Приречная,
  • ТОО «CKB-LTD».

ТП-94 (работы на ПС)

9 февраля с 10:00 до 18:00

  • ИП Яковлев,
  •  ИП Конева,
  • ИП Соколова,
  • ТОО «Агротрак»,
  • ТОО «ЛВ-Строй»,
  • ТОО «Рауза»,
  • ТОО «Гренада»,
  • ТОО «Невада».

Частный сектор:

  • ул. Промбаза 1-8.

п. Геофизик (работы на ВЛ)

10 февраля с 10:00 до 17:00

  • КТЭК Котельная № 6,8,9,
  •  ИП Ким,
  • магазины «Зарина»,
  • «Гранит»,
  • «Агат»,
  • «Для Вас»,
  • школа № 30,
  • КНС № 15,
  • ТОО «Тазалык».

Частный сектор:

  • ул. Зеленая 1а – 20,
  • ул. Геологическая 7-25,
  • ул. Набережная 1-19,
  • ул. Степная 1-13,
  • ул. Речная 1-38,
  • ул. 2 Речная 7-72,
  • ул. Школьная 1-32,
  • пр. Абая 1-7, 2/1,3/1,
  • ул. Северная 1-23,
  • ул. Энергетиков 11а - 35,6/3, 27/2-27/12,29/1-29/13,
  • ул. Целинная 8а-24,
  • ул. Рудненская 2-7,
  • ул. Мира 1-9, 10/1, 9/1,
  • ул. Тухачевского 3-34,
  • ул. Иноземцева 3-22,
  • ул. Кравцова 2-33,
  • ул. Миляева 1-39,