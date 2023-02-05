План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 февраля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях планируется отключение электроэнергии в восьми районах областного центра.

В связи с работами отключение произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-420 (работы на ВЛ)

6 февраля с 10:00 до 18:00

ГЭК «Луч» ул. Л.Беды 124,

ГЭК «Мотор» ул. Бородина 1,

ИП Ермаков ул. Мауленова 15/3,

ТОО «SKY-TRANS-GROUP» ул. Мауленова 15/1,

автомойка «Бастан».

Спальный сектор:

ул. Мауленова 1-11,

ул. Дощанова 135

ТП-94 № 2 (работы на ВЛ)

6 февраля с 10:00 до 17:00

Народный банк по ул. Ворошилова 3/2,

ИП Фоменко,

ИП Демисенова,

ИП Хасанов,

ИП Кремсер,

ресторан «Ницца»,

ТОО «Табын 2007».

Спальный сектор:

ул. Ворошилова 3/1,3/2.

КТП-Экос-Ан (работы на ПС)

7 февраля с 10:00 до 13:00

ТОО «Экос-Ан» по ул. Киевская 21.

КТП-Нурсат (работы на ПС)

7 февраля с 14:00 до 18:00

ТОО «Нурсат» по ул. Карбышева 36а.

ТП-Аква-Арасан (работы на ПС)

8 февраля с 10:00 до 18:00

ТОО «Аква-Арасан» по пр. Абая 2.

ТП-567 (работы на ВЛ)

9 февраля с 10:00 до 18:00

ТОО «Енбек»,

АЗС «Гелиос № 7»,

ИП Пономарев,

ТОО «Виитор»,

ТОО «ПТК «Содружество»,

ГЭК «Ветеран»,

ТОО «Астык Трэйд»,

СТО «АвтоБус»,

ТОО «Стройсервис»,

ИП Приречная,

ТОО «CKB-LTD».

ТП-94 (работы на ПС)

9 февраля с 10:00 до 18:00

ИП Яковлев,

ИП Конева,

ИП Соколова,

ТОО «Агротрак»,

ТОО «ЛВ-Строй»,

ТОО «Рауза»,

ТОО «Гренада»,

ТОО «Невада».

Частный сектор:

ул. Промбаза 1-8.

п. Геофизик (работы на ВЛ)

10 февраля с 10:00 до 17:00

КТЭК Котельная № 6,8,9,

ИП Ким,

магазины «Зарина»,

«Гранит»,

«Агат»,

«Для Вас»,

школа № 30,

КНС № 15,

ТОО «Тазалык».

Частный сектор: