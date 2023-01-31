Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, в каких случаях дети не смогут получить средства из Нацфонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В кулуарах правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что деньги, поступающие на счета детей, не планируется облагать налогом. По словам министра, получение первого дохода за 2022-й либо за 2023 год за 18 лет планируется уже в следующем году.

"Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства он не получит, они будут распределяться среди других детей. Если гражданин даже переедет на ПМЖ (постоянное место жительства), но сохранит свое гражданство до 18-летия, то он может эти средства использовать. И если по достижении 18 лет он все еще является гражданином Казахстана, эти деньги за ним остаются", - заявил Алибек Куантыров.

Министр уточнил, что средства за 2022-й либо за 2023 год планируется выплатить уже в следующем году.

"Средства будут выделены в текущем году, подготовлены на следующий год, и на следующий год начислят за последние 18 лет", - заключил глава Минэкономики.

Напомним, в Казахстане планируется отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

С учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов.

Специальные счета будут открыты на имена всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы в 2024 году. Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия. Счета будут в иностранной валюте. На накопления будут начисляться проценты.