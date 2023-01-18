По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 19-21 января, на всей территории области снегопадов не предвидится. В Костанае тоже будет малооблачно, без осадков.

Фото Сауле КУАНБЕК

- По области в четверг ночью будет 18-23, на востоке 28 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 8-13, на востоке 17 градусов ниже нуля. В пятницу и субботу в ночное время термометры покажут -23...-28°С, на юге -13...-18°С. В дневное время в пятницу прогнозируем 8...-13°С, на востоке -16°С и в субботу -5...-10°С, на востоке -13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -21...-23°С, днём -11...-13°С. В пятницу: ночью -23...-25°С, днём -11...-13°С. В субботу: ночью -23...-25°С, днём -8...-10°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер, в пятницу и субботу - западный. Скорость ветра будет небольшой - 5-10 м/с.