По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 17-18 января, на всей территории области будет ясно, без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- По области во вторник ночью будет 20-25, на востоке 28 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём ожидаем от 10 до 15 градусов мороза, на востоке 18 градусов ниже нуля. В среду ночью термометры покажут -18...-23, на востоке -28°С. Днём температура воздуха будет в пределах -11...-16°С, на востоке -19°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -21...-23°С, днём -13...-15°С. В среду: ночью -20...-22°С, днём -12...-14°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер, который в среду сменится на западный. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 5-10 м/с по области и до 2-7 м/с в Костанае.