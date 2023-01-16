В большинстве договоров не предусмотрены штрафные санкции за реализацию по завышенным ценам и недопоставку объёма, передает Informburo.kz.

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В Министерстве торговли и индустрии РК обсудили дорожную карту по обеспечению регионов овощами в межсезонье и меры по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает сайт премьер-министра РК.

По словам и.о. председателя Комитета торговли Айдара Абильдабекова, из 120 контрактов, заключённых региональными СПК для обеспечения внутреннего рынка на период межсезонья на общий объем 206 тысяч тонн овощной продукции только 80 договоров (или 66%) на объём поставок 125 796 тонн имеют юридическую силу. При этом в большинстве договоров не предусмотрены штрафные санкции за реализацию по завышенным ценам и недопоставку объема, определённого договором.

"Во многих договорах пересмотр цен не предусмотрен и, соответственно, не заключаются дополнительные соглашения в случаях снижения цены. Например, в Западно-Казахстанской области в договоре с одним из ИП стоимость моркови составляла 200 тенге за килограмм. Сегодня средняя цена на морковь – 150 тенге, однако договор не пересмотрен", – сообщил Айдар Абильдабеков.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал акиматы и торговые сети предоставили данные о потребности в овощах в период межсезонья , но эти данные требуют пересмотра, поскольку сформированный совокупный объём в размере 20 тысяч тонн в недостаточной мере удовлетворяет потребности городского населения.

Арман Шаккалиев представил проект Дорожной карты по импорту овощей в межсезонье 2023 года, которая предусматривает разнарядку по распределению импорта социально значимых продуктов питания по регионам и торговым сетям, сроки и объёмы финансирования торговых сетей по оборотным схемам через акиматы регионов, чтобы торговые сети своевременно заключили договоры с поставщиками на импорт овощей. Министерство торговли и интеграции через Центр развития торговой политики Qaztrade окажет содействие в обеспечении зелёного коридора для своевременных поставок.

По ситуации с финансированием сахарных заводов первый вице-министр торговли и интеграции сообщил, что на сегодняшний день четыре области – Акмолинская, Атырауская, Костанайская и Жетысу – не выделили средства сахарным заводам. Вице-премьер поручил Минторговли и регионам до следующего совещания проработать все возникшие вопросы с сахарными заводами и провести финансирование. Всем акиматам поручили взять на особый контроль и ускорить работу по подписанию контрактов с торговыми сетями по "оборотной схеме" сезонного закупа лука, картофеля, моркови и капусты.