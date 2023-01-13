По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 января, на большей части территории области снегопадов не будет, а на востоке ожидается низовая метель. В воскресенье и понедельник, 15-16 января, на всей территории области прогнозируется переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночью по области ожидаем 13-18, на юге – 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет -8…-13°С, на юге -16°С. В воскресенье ночью ожидаем по области вновь будет 13-18 градусов ниже нуля, лишь юге температура воздуха понизится довольно сильно: до -23…-23°С. Днём на большей части территории области термометры вновь покажут -13…-18°С, на юге -16°С. В понедельник ночью будет -15…-20°С, на юге -25°С. Днём ожидаем 10-15, на юге 18 градусов мороза.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу и воскресенье: ночью -14…-16°С, днём -9…-11°С. В понедельник: ночью -17…-19°С, днём -12…-14°С.

Ветер в субботу ожидается юго-западный, в воскресенье западный, а в понедельник - северо-западный. Скорость ветра в ближайшие трое суток составит 9-14 м/с, на востоке в субботу погнозируется усиление до 15-20 м/с.