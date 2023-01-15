Премьера исторической драмы «Міржақып Дулатов. Оян, қазақ» телеканала Qazaqstan прошла в декабре 2022 года, сегодня его можно посмотреть на официальном сайте телеканала и на YouTube. Авторы сериала сопроводили фильм субтитрами, что значительно расширяет аудиторию. Но чем сериал «Міржақып Дулатов. Оян, қазақ» отличается от предыдущих документальных и игровых проектов об исторических личностях Казахстана и почему стоит обратить внимание именно на этот проект?

2 серия: Сцена вызова на дуэль

Первая причина. Костанай на экранах всей страны

Действия сериала происходят параллельно в Тургайской области 1911–1935 годов, где зритель следит за судьбой Мыржакыпа Дулатова, и в Алматинской области 1988 года, где его повзрослевшая дочь Гульнар добивается полной реабилитации отца. Большая часть начала XX века снята в Костанае, что случается редко, потому что в основном сериалы снимают в Алматы и Астане. Однако именно в регионах пока еще сохранились исторические здания и локации. Уже в первой серии можно увидеть знакомые стены управления культуры Костанайской области, где по сюжету сериала расположилась Омская жандармерия. Единственное, что портит аутентичность локации – современная тротуарная плитка.

Сцена из 1 серии: Омская жандармерия. В роли Омска выступил Костанай

Также среди костанайских мест в сериале можно заметить внутренний двор управления культуры, художественную школу им. А.И. Никифорова и областную библиотеку для детей и юношества имени И. Алтынсарина. В третьей серии использованы были даже колонны Парка культуры и отдыха, на которых один из персонажей видит объявление о розыске лидеров "Алаш".

3 серия: Объявление о розыске

Сцены на улице в основном сняты крупными и средними планами, очень часто с нижнего ракурса, потому что современные постройки и реклама мешают снимать общими и тем более дальними планами. О сложности подбора подходящих локаций для съемки рассказывала в разных интервью и продюсер сериала Айсауле Абильдаева.

Вторая причина. Креативный подход авторов

Первая серия обычно представляет собой знакомство с персонажами. Сначала все идет по стандарту исторического фильма. Красивые широкие степи, бегущие кони, страстный голос, читающий знаменитое стихотворение, и центральный персонаж, громко произносящий свое имя. Все на месте. Однако авторы сериала ломают клише и привычный образ писателя разрушается. В последующих сериях образ Мыржакыпа Дулатова складывается из разнообразных сцен, как учителя, заговорщика, писателя, знатока лошадей, хорошего оратора, любящего отца, влюбчивого, эмоционального и вспыльчивого человека. Ему не чужды раскаяние, страх и муки совести.

2 серия: Внутренний двор дома невесты Дулатова

Объём персонажу также добавляет образ скакуна Алагоз, которого в начале своего пути встречает герой. В финале он сетует о том, что судьба не дала возможности показать всю свою мощь коню, которому было суждено быть победителем в скачках, а не сидеть в загоне. Один из сценаристов Уларбек Нургалым обращает внимание, что эти слова относятся и к самому Мыржакыпу Дулатову:

- Кер заманға тап келіп, ұлы дүбір бәйге көрмей, бауырың бір жазылмай қор болып болдың-ау… (Ты появился на свет в тяжелое время, не гарцевал, не познал байгу).

Третья причина. Язык как документ времени

В интервью для газеты «Қазақ Әдебиеті» режиссер и сценарист фильма Мурат Есжан отметил, что в сериале особое внимание уделялось языку, на котором говорили в начале XX века – на лексику и стилистику, ориентируясь на документы и рукописи. Актеров подбирали не только по внешнему сходству с персонажами истории, но и по их возможностям понимать казахский язык того времени и говорить на нем. Таким образом сериал не только рассказывает историю, но и дает возможность филологам обсудить, как меняется казахский язык. А тем, кто не филолог, но хочет говорить на казахском, создает языковую среду.

2 серия: Дом печатника

В фильме очень часто озвучиваются и демонстрируются документы и книги, которые были в истории, и художники фильма под руководством Еламана Айнабекова старательно восстанавливали эти артефакты. Режиссер Мурат Есжан рассказал, что книги «Оян, Қазақ», которые по сюжету тайно печатал издатель Фатих Каримов, были напечатаны специально для фильма и представляют собой точные копии оригинала.

Грим и костюмы также не вызывают никакого сомнения, что перед зрителем герои из 20-х и 80-х годов XX века. Во время финальных титров зритель может увидеть фотографии из архивов, на которых заметно, как похожи сериальные образы и их прототипы. Дополнительное погружение в эпоху создают тщательно подобранные реквизиты: мебель, техника, утварь.

Важный герой фильма - собирательный образ историка Избасара, который помогает Гульнар добиться реабилитации Мыржакыпа Дулатова. Одним из прототипов этого ученого стал автор рукописи «Алыстан «Алаш» десе аттанамын» Марат Абсемет, чей труд наряду с другими историческими исследованиями лег в основу сценария сериала. Авторы сценария хотели не перенести факты в кино, а заинтересовать зрителей, побудить к поиску дополнительных источников о людях и событиях, о которых рассказывает сериал.

Четвертая причина. Потенциал сериальной вселенной

По словам режиссера Мурата Есжана, сериал «Міржақып Дулатов. Оян, қазақ» является продолжением сериала снятого ранее «Ахмет. Ұлт ұстазы», актерский состав которого перешел из одного проекта в другой. В частности, это актеры, игравшие Ахмета Байтурсынова (Бауржан Каптагай) и Алихана Бокейханова (Байгали Есиналиев), а Бахыт Кажибаев и Зарина Кармен исполняли в сериале «Ахмет. Ұлт ұстазы» эпизодические роли Мыржакыпа и его супруги Гайникамал. В будущем телеканал Qazaqstan планирует еще, как минимум, пять сериалов об исторических героях, среди которых называют Магжана Жумабаева, Алкея Маргулана, Дину Нурпеисову. В одном из эпизодов «Міржақып Дулатов. Оян, қазақ» появляется персонаж Магжан Жумабаев (Алмат Курак), и если в будущем проекте его будет играть этот же актер, можно будет говорить о сериальной вселенной исторических героев Казахстана.

2 серия: Мыржакып Дулатов ждет на свидание невесту

Пятая причина. Драматургия и посыл сериала

Герой фильма проходит сложный путь от готового к насилию бунтаря до задумчивого отца, выбирающего мирный путь. Особое место занимают небольшие вставные сюжетные линии о сабле и голодающей семье, через которых авторы передают контекст эпохи. Очень выигрышно смотрится линия дочери и отца, и их стремление сохранить историю и наследие. Их трогательная привязаность и любовь расскрывается в сериале очень ярко через ряд эмоциональных сцен. Через отношение Дулатова с семьей, друзьями и антогонистами авторы создали яркий образ, который не похож на плоское перечисление регалий в учебниках.

Бахыт Кажибаев в главной роли сериала /Фото с сайта газеты "Экспресс К"

В роли антогонистов в сериале выступили стандартно для фильмов о совесткой власти предатели, доносчики и представители силовых структур, показанные максимально нелецериятно. Однако в сюжетной линии дочери Дулатова конфликт строится сложнее, потому что желанию героини противостоит негативное представление казахской общественности, обвинявшей Дулатова в убийстве Амангельды Иманова. Важной сценой стала встреча Гульнар с сыном Иманова, после которого не стало ясно, кто виновен в убийстве, но стало понятно, что дети не отвечают за отцов и могут их чтить несмотря на то, что думают другие.

Есть и недостатки

Конечно, к сериалу можно предьявить и несколько претензий. Во-первых, это странное поведение объектива камеры, который дрожит во время съемки крупных планов. Если для документального фильма такой прием приемлем, то в игровом фильме хотелось бы налюдать более устойчивое изображение, а не бегать за ним вглядом по экрану. Во-вторых, это обилие экспозиции и пояснений. О том, что случилось с Мыржакыпом Дулатовым между теми эпизодами, которые показаны в сериале, зритель узнает из разговоров его дочери Гульнар и историка Избасара. Конечно, сложно показать такую насыщенную судьбу героя за шесть серий, но, может, тогда нужно было либо увеличить количество серий, либо акцентровать внимание на чем-то одном.

Исторические и портретные фильмы становятся все более изобретательными и по драматургии, и то техническому воплощению. Хочется верить, что развитие жанрового кино даст стимул к росту интереса аудитории к другим направлениям кинемтографа и телевидения Казахстана.