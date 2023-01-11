По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 января, на всей территории области будет переменная облачность без осадков. В пятницу и субботу, 13-14 января, днём на севере ожидаются небольшой снег, низовая метель. На остальной территории, включая Костанай, без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- По области в четверг ночью будет 18-23, на юге 27-32 градуса мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 10-15, на юге до 20 градусов ниже нуля. В пятницу ночью термометры покажут -15...-20°С, на юге -23...-28°С. Ночь на субботу чуть теплее: -13...-18°С, на юге -21...-26°С. В дневное время в пятницу и субботу показания термометров будут одинаковыми: -8...-13°С, на юге -16°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -21...-23°С, днём -10...-12°С. В пятницу и субботу: ночью -15...-17°С, днём -8...-10°С.

В ближайшие три дня ожидается западный ветер скоростью 9-14 м/с по области, на севере с периодическими усилениями до 15-20 м/с.