Днем 10 января в регионе все еще сохраняется низкая температура воздуха. К примеру, в Костанае сейчас - 32 градуса, поэтому учащиеся второй смены с 0 по 11 классы переводятся на онлайн-формат обучения.

Подобные решения приняли и отделы образования городов и районов области. Ученики второй смены с 0 по 11 классы будут учиться онлайн в следующих районах:

Житикиринский район

район Беимбета Майлина

Карасуский район,

Аулиекольский район,

Алтынсаринский район,

Федоровский район,

Карабалыкский район,

Мендыкаринский район,

Рудный,

Сарыкольский район,

Костанайский район,

Аркалык,

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