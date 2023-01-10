Кто из второй смены школьников будет учиться онлайн в Костанайской области?
10 января 2023, 10:56 | Общество
Днем 10 января в регионе все еще сохраняется низкая температура воздуха. К примеру, в Костанае сейчас - 32 градуса, поэтому учащиеся второй смены с 0 по 11 классы переводятся на онлайн-формат обучения.
Подобные решения приняли и отделы образования городов и районов области. Ученики второй смены с 0 по 11 классы будут учиться онлайн в следующих районах:
- Житикиринский район
- район Беимбета Майлина
- Карасуский район,
- Аулиекольский район,
- Алтынсаринский район,
- Федоровский район,
- Карабалыкский район,
- Мендыкаринский район,
- Рудный,
- Сарыкольский район,
- Костанайский район,
- Аркалык,
Информация дополняется
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