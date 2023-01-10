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Кто из второй смены школьников будет учиться онлайн в Костанайской области?

10 января 2023, 10:56 |  Общество

Днем 10 января в регионе все еще сохраняется низкая температура  воздуха.  К примеру, в Костанае сейчас - 32 градуса, поэтому учащиеся второй смены с 0 по 11 классы переводятся на онлайн-формат обучения.

 

Подобные решения приняли и отделы образования городов и районов области. Ученики второй смены с 0 по 11 классы будут учиться онлайн в следующих районах:

  • Житикиринский район
  • район Беимбета Майлина
  • Карасуский район,
  • Аулиекольский район,
  • Алтынсаринский район,
  • Федоровский район,
  • Карабалыкский район,
  • Мендыкаринский район,
  • Рудный,
  • Сарыкольский район,
  • Костанайский район,
  • Аркалык,

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