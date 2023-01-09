10-11 января на синоптическую ситуацию в Костанайской области будут оказывать влияние арктические массы очень холодного воздуха. На всей территории области, как минимум в ближайшие двое суток, ожидается переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью будет сильный мороз, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА, – термометры покажут от 30 до 35, а на востоке 40 градусов ниже нуля. Дневные температуры тоже будут очень низкими: -25…-30°С, на востоке -36°С. В ночь на среду мороз всё ещё будет суровым, но столбики термометров опустятся не так сильно, как во вторник: по области до -25…-30°С, на юге до -35°С. Днём будет -18…-23°С, на юге -26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -33…-35°С, днём -26…-28°С. В среду: ночью -28…-30°С, днём -21…-23°С.

Во вторник и среду прогнозируется северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с.