Средняя сумма единовременных пенсионных выплат для покупки жилья снизилась почти в три раза, передает Informburo.kz.

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Единовременные пенсионные выплаты на покупку жилья в 2022 году сократились, на лечение – увеличились, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

За прошедший год ЕНПФ исполнил 610 283 заявления на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. По ним на спецсчета перевели 703 млрд тенге, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Уменьшилась и средняя сумма единовременных пенсионных выплат: в 2022 году она составила около 1,2 млн тенге, тогда как в 2021 году – 3,4 млн тенге.

Между тем для снятия пенсионных излишек на лечение казахстанцы подали за год 262 117 заявлений, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. ЕНПФ перечислил на спецсчета казахстанцев 192,4 млрд тенге, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средняя сумма выплат на лечение составила 0,7 млн тенге в 2022 году, 0,9 млн тенге – в 2021 году. Чаще всего (более 96% заявлений) казахстанцы используют свои накопления в медицинских целях на стоматологические услуги.