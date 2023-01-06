В Казахстане планируют ежегодно повышать стипендии студентам медвузов на 15% и 20% в течение трёх лет, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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"До 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15% и 20%. Это послужит дополнительным импульсом для хорошей учебы и дополнительно привлечет сильных абитуриентов в наши вузы", – отметил директор Департамент науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Даулет Алдынгуров.

В 2023 году планируется увеличить количество грантов для резидентуры за счёт республиканского бюджета с 1500 до 2500. С 2021 года Минздрав внедрил распределение грантов в резидентуре на основе заявок регионов. Это позволяет качественно проводить кадровую политику системы здравоохранения.

С этого учебного года внедрили пятилетнюю программу подготовки специалистов санитарно-эпидемиологической службы, разработали 21 профстандарт. В 2023 году планируется разработать и актуализировать ещё 36 профстандартов. В 2022 году прошли обучение 4200 врачей, из них 138 – за рубежом.

Ранее в правительстве сообщали, что с 1 сентября 2023 года на 20% повысят стипендии учащимся вузов, магистрантам и докторантам – на 15%. К слову, стипендии студентов вузов повышали на 15-20% и в 2022-м, и в 2021 году.

С 1 сентября 2022 года студенты, обучающиеся по педагогическому направлению подготовки, получают более 58 тысяч тенге, по другим направлениям – около 37 тысяч тенге. Стипендия магистрантов увеличилась до 86 987 тенге, докторантов – до 195 000 тенге.