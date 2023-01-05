7 января все православные христиане отметят один из главных праздников - Рождество Христово. 6 января пройдет Рождественский Сочельник, а уже сегодня, 5 января, состоится вечернее богослужение в честь Навечерия Рождества Христова.

Перед входом в главный храм Костанайской области - Константино-Еленинский собор - установили традиционный вертеп из сосновых веток. Внутри - сено, бумажные фигурки волхвов, ягнят, звезд и самого младенца Спасителя. Рядом с яслями, в которых он родился, можно зажечь свечи и сделать пожертвования.

В самом храме по традиции стоят две елки - символы жизни. Прихожане уже ставят свечи и читают молитвы.

Вечерняя литургия началась сегодня в 16.00.

Завтра, 6 января, в 8.00 пройдет Божественная литургия также в честь Рождественского Сочельника. После нее прихожанам раздадут коливо - блюдо из пшеницы, цукатов и сухофруктов. Кстати, у православных продолжается рождественский пост, в Сочельник он самый строгий. Есть нельзя до появления на небе первой звезды.

- В праздник Рождества Христова за богослужениями раздается возвещенная ангелами рождественская песнь: "Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеке - благословение! - передал свое поздравление митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. - Христос родился - славите! Христос с небес - встречайте!

Празднование Рождества продолжится святками, когда православные ходят друг к другу в гости, колядуют - вплоть до Крещения Господня, еще одного значимого праздника, который православные отметят в ночь с 18 на 19 января купанием в иордани и молитвами.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ