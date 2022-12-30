По прогнозам синоптиков, в субботу, 31 декабря, ночью на большей части территории области, а днём на севере, востоке и юге ожидаются снег, метель. В воскресенье и понедельник, 1-2 января, на большей части территории области вновь будут снегопады с метелями, а на юге гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае 31 декабря ночью и утром будет снег, 1-2 января – снег, гололёд.

- В субботу ночью по области ожидаем 14-19, на севере – 22, на юге – 10 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет -11…-16°С, на юге -7…-10°С. В воскресенье ночью ожидаем 17-22 градуса ниже нуля, на юге области до -12°С. Днём на большей части территории области термометры вновь покажут -15…-20°С, на юге -10°С. В понедельник, 2 января, ночью температура опустится до -15…-20°С, на юге до -10°С. Днём ожидается потепление, будет всего 2-7 градусов мороза.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -14…-16°С, днём -11…-13°С. В воскресенье: ночью -18…-20°С, днём -15…-17°С. В понедельник: ночью -15…-17°С, днём -2…-4°С.

Ветер в субботу ожидается северо-западный, скоростью 7-12 м/с, в Костанае 2-7 м/с. В воскресенье ветер сменится юго-западным, а скорость его увеличится до 9-14 м/с. На западе, севере и востоке области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с отдельными порывами до 23 м/с. В понедельник вернётся северо-западный, скорость его составит 15-20 м/с, на западе и севере усиление до 23-28 м/с.