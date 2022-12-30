Такое предложение управления здравоохранения Костанайской области утвердили депутаты областного маслихата. Внеочередная сессия седьмого созыва состоялась сегодня, 30 декабря.

Первый вопрос - внесение изменений в правила оказания социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам за счет средств областного бюджета.

Фото из архива "НГ"

Руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ сообщил, что в государственном здравоохранении Костанайской области работают более 14 000 человек, дефицит врачей составляет 322 штатных единицы.

- Проблема устойчивая. Причины этого - естественное старение людей, выбытие кадров в более развитые регионы страны и переход в частные медицинские структуры, где лучше условия работы, - перечислил Джандаев.

Одна из мер удержания специалистов - финансовая поддержка тех, кто приезжает на работу в государственные медицинские организации. Например, врачам-анестезиологам, акушерам-гинекологам, неонатологам и педиатрам, направленным для работы в сельскую местность, выплачивается 5 млн тенге, в города - 3,5 млн тенге. Кардиологам, онкологам, инфекционистам, психиатрам, фтизиатрам, гастроэнтерологам, нефрологам, аллергологам, реабилитологам в сельской местности - 3,5 млн тенге, в городских медорганизациях - 2,5 млн тенге.

- Предлагаемые изменения - увеличить социальную поддержку в сельской местности до 5 млн тенге, в городах - 3,5 млн тенге, - сказал Джандаев. - В связи с перетеканием кадров между больницами и в связи с увеличением размеров выплат ввести запрет на участие в этой программе лиц, которые не исполнили обязательства по возврату ранее полученных средств в рамках настоящих правил и с которыми расторгнуты трудовые отношения до истечения установленного договором срока для выплаты социальной поддержки. Также предлагается увеличить срок отработки с 5 до 7 лет.

По оценке Джандаева, «в целом программа дает эффект» - например, по итогам второго квартала этого года дефицит врачей составлял 350 человек, по итогам третьего - 322.