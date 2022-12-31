28 декабря аким Рудного провел встречу с населением и объявил об итогах конкурса на определение поставщика услуг по вывозу ТБО с территории города на ближайшие 5 лет. Таким образом можно подвести тоненькую, тонюсенькую черту итогов под мусорными баталиями, разыгравшимися в прошлые 5 лет, что выглядит несколько символично.

Но вот пришел Экологический кодекс и хорошая жизнь кончилась? Для кого?

Ожидаемо одержало победу ТОО «L-Trading» - еще и потому что других участников не было. Потому что только у них есть новый мусоровоз для новых контейнеров на новых площадках, о чем неоднократно говорилось и писалось везде, где только можно.

Но поводом к этой заметке послужила не столько сама эта новость, сколько комментарий акима Рудного Куандыка ИСПЕРГЕНОВА о текущей ситуации:

- Я ценю тех, кто делает что-то, а не болтает. Да, нужна спецтехника, мы же не от хорошей жизни закупили новые контейнеры, ремонтируем стоянки, в области никто пока так не делает, а мы соблюдаем Экологический Кодекс. В будущем будет и переработка мусора, и сортировка.

Цитирую по репортажу Ирины Стариковой на портале ИА Город. Слова эти уж больно знакомы, где-то я это уже слышал. Ах да, "Золотой теленок":

- Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.

Только в данном случае: "Мы вынуждены чтить Экологический кодекс, да, не от хорошей жизни".

Как-то резануло слух это выражение акима. И вызвало некоторое смущение. И вопросы тоже.

А что в представлении акима есть «хорошая жизнь»? Другой вопрос - уже не к нашему акиму, а к другим акимам области: а действительно ли они ничего не делают для соблюдения ЭК? И если да, то почему? Так ли тяжело для акимов всех уровней соблюдать закон? Неужели это для них непосильная ноша?

В древнем Риме говорили: Dura Lex, sed Lex (закон суров, но это закон). Например. в Положении о государственном учреждении «Аппарат акима города Рудного» прописаны права и обязанности этого аппарата. Раздел 2 называется очень звучно: "Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа".

Не хухры-мухры. У них миссия. Обычно миссией называют какую-то операцию по спасению кого-то. Так от чего же вздыхает наш аким? Ужель не рад высокой чести? «Не от хорошей жизни», хм. Это что ж получается - когда в Рудном не было контейнерных площадок, новых контейнеров и новой техники, а улицы города были завалены тысячами тонн мусора, это была хорошая жизнь?! Для кого? Но вот пришел Экологический кодекс и хорошая жизнь кончилась? Для кого? А может быть, после слов чиновников впору добавлять как у героев комедии Гайдая:

- Не мы, а вы… Не у нас, а у вас...

Потому что, для меня, как для жителя города, хорошая жизнь без мусора – только начинается.

"…исполнять качественно и в срок акты и поручения Президента, Правительства Республики Казахстан и иных центральных исполнительных органов, акимов и акиматов области, города; 4) предоставлять соответствующую информацию в уполномоченный орган по оценке качества оказания государственных услуг; 5) соблюдать нормы действующего законодательства Республики Казахстан", - это из перечня обязанностей аппарата акима.

Да уж, не от хорошей жизни становятся акимами. Как почитаешь эти права и обязанности, так еле сдерживаешь вздох сочувствия.

С 2019 года районные акимы стали политической должностью. Не у всех акимв, конечно, но у некоторых есть шанс достичь политических высот, подняться на вершину власти. А будущий политик должен следить за тем, что и как он говорит, как его будут понимать и воспринимать в обществе.

Желаю нашему акиму проникнуться такой же радостью, от хорошо проделанной работы по борьбе с мусором в городе, перестать вздыхать и жалеть о годах бездействия, называя их «хорошей жизнью», и добросовестно и честно исполнять обязанности возложенные на него государством.

У меня всё.