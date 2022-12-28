Санитарные врачи констатируют сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Чем болеют сейчас жители области и о каких мерах профилактики им надо вспомнить, говорила на брифинге 28 декабря заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Гулим ДОСУМОВА.

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- За последнюю неделю в области зарегистрировано 13 173 случая ОРВИ, показатель заболеваемости - 1 520 на 100 000 населения. В сравнении с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 9 013 случаев, наблюдается рост в полтора раза, с показателем заболеваемости 1040, - сказала Досумова.

По словам спикера, наибольшая заболеваемость приходится на детей до 14 лет, это 70% от всех заболевших. Санитарно-эпидемиологическая служба ведет мониторинг за циркуляцией возбудителей инфекций. С 1 октября, то есть с начала эпидсезона, у пациентов, обратившихся с клиникой ОРВИ, было отобрано 555 проб. Они показали, что зарегистрирован 151 случай гриппа, во всех случаях - типа В. Все отрицательные на грипп материалы были исследованы на другие вирусы, среди которых обнаружились риновирус, вирус парагриппа. В 9 случаях люди заболели ковидом.

- Сейчас в Казахстане циркулирует штамм коронавируса Цербер, - пояснила Досумова. - Характеризуется тем, что очень быстро распространяется, но течение болезни легкое.

Заболеваемость ОРВИ зафиксирована в 195 школах области. В начале декабря на карантин с переводом детей на дистанционное обучение была закрыта Троебратская школа в Узункольском районе. Согласно постановлению главного санитарного врача РК, карантин объявляют, если в эпидпроцесс вовлечены 30% и более учащихся класса.

Санитарные врачи рекомендуют носить маски, пользоваться антисептиками, меньше контактировать с больными, для чего избегать массовых мероприятий, чаще практиковать проветривание помещений и влажные уборки. По словам Гулим Досумовой, масштабных карантинных мер, как во время пандемии коронавируса, объявлять не планируется. Но доктора рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19. Вакцины QazVac и Sinopharm имеются в области в достаточном количестве.