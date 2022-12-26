По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 декабря, ночью на севере области пройдёт небольшой снег, на юге и востоке ожидается туман. В среду, 28 декабря, на севере вновь небольшой снегопад, а туман накроет юг и запад региона.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае 27-28 декабря будет переменная облачность без осадков.

- Во вторник ночью ожидаем на большей части территории области 12-17, на востоке 21 градус мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет -5…-10°С, а на востоке -13°С. В среду ночью ожидаем 10-15 градусов ниже нуля, а на северо-западе до -20°С. Днём в среду на большей части территории области термометры вновь покажут -5…-10°С, а на юге -5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -14…-16°С, днём -7…-9°С. В среду: ночью -13…-15°С, днём -10…-12°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается северо-восточный. Скорость ветра во вторник составит по области 5-10 м/с, в Костанае 2-7 м/с. В среду ветер немного усилится: по области до 9-14 м/с, в Костанае до 5-10 м/с.