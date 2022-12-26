Касым-Жомарт Токаев подписал закон о "заморозке" пенсионного возраста для женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото:elements.envato.com

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", - говорится в сообщении.

Согласно принятым поправкам, планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года.

Кроме того, увеличивается продолжительность выплат по уходу за ребенком до 1,5 года и предусматривается последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, размера максимальной базовой пенсии - до 120 процентов от величины прожиточного минимума.

Основные нормы законопроекта закрепляют такие понятия, как индекс развития молодежи, временно неустроенная молодежь (молодежь категории NEET), специалист по работе с молодежью и молодежные трудовые отряды.

В документ также внесены поправки, увеличивающие возраст молодежи с 29 до 35 лет и дающие право местным исполнительным органам разрабатывать и реализовывать программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.