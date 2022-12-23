В субботу, 24 декабря, на севере региона ожидаются снег и низовая метель, днем на севере области - гололед. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. На севере области - 15-20 м/с. Температура ночью -3...-8 градусов, на юге региона -13 градусов. Днем 0...-5 градусов, на юге -8.

Фото Сауле КУАНБЕК

- В субботу, 24 декабря, на большей части территории области погода будет обусловлена ложбиной атлантического антициклона, ей же погода будет обусловлена и в следующие два дня. Вообще в эти дни большая часть территории региона будет находится под влиянием гребня антициклона, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В субботу, 24 декабря, в Костанае ночью и утром облачно, снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Порывы - 15-20 м/с. Температура ночью -3...-5 градусов, днем 0...-2.

В воскресенье, 25 декабря, ночью на севере области небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, на севере региона 15-20 м/с. Температура ночью и днем одинаковая - -10...-15 градусов, на юге области -18.

В воскресенье, 25 декабря, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем одинаковая -11...-13 градусов.

В понедельник, 26 декабря, на территории региона без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -15...-20 градусов, на юге области -25 градусов. Днем -10...-15 градусов, на юге -18.

В понедельник, 26 декабря, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -15...-17 градусов, днем -11...-13 градусов.