Для костанайцев подготовят веселые игры и конкурсы. Среди них скандинавская ходьба, катание на ватрушках «Веселый бобслей», лабиринт испытаний, семейная экстрим-эстафета, DOG-парад.

Фестиваль пройдет уже завтра, 24 декабря, на площади перед областным акиматом. Начало в 12.00

В этот же день в 12.30 на территории центрального пляжа состоится открытие зимней зоны досуга с бесплатным ледовым катком для тех, у кого уже есть свои коньки. А те, у кого их нет, смогут взять их тут же напрокат. Кроме того, в этом же районе уже построили ледяную горку и готовят лыжную трассу.

Предприниматели города организуют катание на лошадях и санях, а также на квадроциклах и снегоходах. Для того, чтобы отдых горожан был комфортным, здесь откроют пункты питания и павильоны для обогрева.

В выходные и праздничные дни, а также в период школьных каникул будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей и их родителей.

Чтобы костанайцам было удобно добираться к новой зоне отдыха, организуют бесплатный проезд на автобусе от остановки «Колос» до городского пляжа. Интервал маршрута: каждые 30 минут с 11:00 до 18:00.