Некачественный ремонт дорог местного значения выявили в Костанайской области и обязали подрядчиков переделать полотно. Дефекты были обнаружены при проведении проверки, сообщает Orda.kz.

Эксперты отобрали свыше тысячи проб дорожного покрытия. Оказалось, что почти половина из них не соответствует необходимым стандартам. Проверяющие также выяснили, что строители не придерживаются требований при использовании материалов. Именно поэтому асфальтовое покрытие и железобетонные конструкции имеют массу дефектов.

А вот на дорогах республиканского значения ситуация получше. Там из четырехсот взятых проб лишь в 60-ти специалисты определили несоответствие нормам. По итогам проверки подрядчикам выдали предписания и обязали переделать 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Вся работа им обойдется в 270 миллионов тенге.

«Подрядчики зачастую закупают более дешевый материал, который в основном является некачественным. Происходит нарушение технологии производства работ. Тем самым это влияет на качество», – пояснил Владимир Завалий, начальник отдела Центра качества дорожных активов Костанайской области.

Ранее Генеральной прокуратурой проведены проверки в АО «НК «Казавтожол», в Комитете автомобильных дорог и местных акиматах. Ведомство выявило нарушения на многомиллиардные суммы. По информации Генпрокуратуры, в ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО «КазГерСтрой».