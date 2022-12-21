Трое подсудимых обвиняются по трем статьям УК РК: превышение власти или должностных полномочий, незаконное лишение свободы человека, не связанное с похищением и эксплуатация лица, страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии.

Уголовное дело руководителя отдела координации деятельности социальных учреждений управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ, владелицы частного пансионата «Забота» в Астане, и директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 21 декабря.

Согласно материалам дела, Жумагали попросила Абельдинову подобрать бесплатную работницу из числа пациентов Пешковского центра. Абельдинова выбрала недееспособную М, у которой не было родственников. Женщину незаконно вывезли в Астану, где она бесплатно выполняла самую грязную работу в столичном пансионате Бимендиной. Не выдержав нагрузки, М. сбежала, ее помогли найти столичные волонтеры. Полиция вернула ее Бимендиной, которая представилась дальней родственницей. Вскоре Жумагали и Бимендина вывезли недееспособную из Астану и ночью вернули в Пешковский центр. При этом привезли с собой брата и двух сестер недееспособной, хотя за время проживания М. в Пешковке никто к ней не наведывался.

21 декабря в суде подробно исследовали факт побега и возвращения М. в частный пансионат. В частности, допросили следователя Айгерим КАБЫКЕНОВУ, которая завела розыскное дело о пропаже М.

Судья допрашивает свидетелей по WhatsApp

- Заявителем была Бимендина, назвалась родственницей, - сообщила свидетельница. - Мы не устанавливали степень родства, потому что заявители бывают разные. Бывает, что соседи ищут.

Оперуполномоченный отдела полиции района Есиль УП Астаны Багдаулет ОСПАНБЕКОВ пояснил, что сотрудники работали вместе с волонтерами.

- В Астане иногда до 15 человек в день пропадает, всех нужно искать, - рассказал он. - Человек страдал психическим расстройством. Подключили волонтеров, которые ее и нашли в районе правого берега.

- Хотела ли М. вернуться в пансионат и как вела себя, увидев Бимендину? - спросил свидетеля гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Мне показалось, что не хочет к ней идти, боялась. Но так многие себя ведут, когда их родственники найдут, Например, дети, - ответил Оспанбеков. - Еще Бимендина не хотела подключать соцсети, когда мы начали поиски. Почему - она не пояснила.

- Могу я сделать вывод, что при виде Бимендиной М. испытала скорее негативные эмоции, чем позитивные? - уточнил гособвинитель.

Оперуполномоченный ответил утвердительно.

Еще более мрачно описала встречу недееспособной с Бимендиной волонтер Айзада ЖУСУПОВА, которая вернула М. в столичный пансионат.

- Я сразу что-то заподозрила, - рассказала она. - М. не хотела идти, жалась ко мне, боялась. К Бимендиной не пошла, только со мной села в машину. Я еще подумала: может, они ее бьют? Потом прямо спросила у Бимендиной - не обижают ли они ее. Она ответила отрицательно.

По словам Жусуповой, сначала Бимендина и Жумагали объясняли, что М. - их дальняя родственница и сбежала из пансионата через забор.

- Когда я увидела забор вокруг этого коттеджа, поняла, что это невозможно, - заявила свидетельница. - Он был трехметровой высоты. Тогда они объяснили, что забыли закрыть калитку и М. сбежала. Многие моменты меня смутили, но я и не догадывалась, что она была в рабстве...

Последняя фраза очень заинтересовала адвоката Бимендиной Юрия СОКОЛОВА. Он заострил на ней внимание.

- По каким признакам вы поняли, что она была в рабстве? - отреагировал адвокат. - Или вам кто-то об этом сказал?

Волонтер пояснила, что ее в Астане допрашивал то ли сотрудник прокуратуры, то ли антикоррупцинной службы Костанайкой области, она не помнит. Он и сказал, что заведено уголовное дело по факту рабства.

- Этот сотрудник оказывал на вас давление? Говорил, какие давать показания? - спросил госвобвинитель.

Свидетельница ответила отрицательно.

Еще одна свидетельница, руководитель отдела департамента Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области Асия СЕЙТБАТАЛОВА пояснила, что в начале 2022 года по требованию прокуратуры Федоровского района провели проверку Пешковского центра.

Асия Сейтбаталова Серик Абилов

- Тогда выявили, что М. была в кровоподтеках, - сообщила Сейтбаталова. - Подопечные жаловались, что их перестали отпускать за территорию центра, хотя раньше отпускали. И они могли подрабатывать и зарабатывать деньги.

- Проверка выявила, что какой-то регламент был нарушен? - спросил адвокат Абельдиновой Серик АБИЛОВ.

- Регламент по содержанию услугополучателей центра, - уточнила Сейтбаталова. - Они недееспособные, у них есть опекуны. Они не должны покидать территорию центра и заниматься работой, только трудотерапия по назначению.

И.о. директора Пешковского центра Олеся Заречнева подтвердила, что эти требования раньше нарушались, потому что подопечные сами хотели заработать, просились и подрабатывали, в том числе у сотрудников центра на приусадебных участках.

Все столичные свидетели были допрошены онлайн, так как их признали второстепенными. К следующему судебному заседанию адвокаты попросили обеспечить явку в суд свидетелей из Астаны, так как их показания очень важны. Заседание назначено на 28 декабря.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ