Директор ТОО «Kostanay Profit» Василий АВДЕЕНКОВ конфликтует с Костанайской областной больницей. В начале декабря он записал видеообращение, в котором сообщил, что система пожарной безопасности нуждается в ремонте и вероятно не сможет своевременно помочь пациентам в случае ЧП. В больнице же считают, что система работает исправно, а предприниматель «дискредитирует медучреждение с целью избежать ответственность за недобросовестное выполнение работ по договору».





ТОО «Kostanay Profit» и областная больница уже подали друг на друга встречные иски в специализированный межрайонный экономический суд. Предприниматель хочет взыскать деньги за обслуживание пожарной системы, а больница просит признать ТОО недобросовестным поставщиком услуг. Корреспондент «НГ» до суда встретился с представителями обеих сторон.





Василий Авдеенков утверждает, что в областной больнице работают лишь некоторые датчики, улавливающие дым и предупреждающие об опасности.





- Я в январе 2022 года приехал на объект и встретился с инженером по технической безопасности облбольницы, - рассказал «НГ» директор «Kostanay Profit». - Я ему сказал: «Вы же видите какая ситуация? Вы же понимаете, что завтра вы пострадаете и мы пострадаем, как организация, которая ничего вам не сказала о проблемах». Он ответил, что датчики должны выкупить, хотя в технической спецификации расходы на материалы за счет поставщика. Мы предложили частично восстановить систему, но все сделать сами мы не могли. Могли дать список, чтобы закупить оборудование, примерно на 200 000 тенге, а мы его установим. Мне инженер ответил, что ему плевать, все проверки он пройдет».





По словам Авдеенкова, резистор в пожарной системе больницы был установлен в неправильном месте, что создавало имитацию надежности. Сотрудники «Kostanay Profit» частично запустили систему, исправили, что возможно, и предложили список оборудования, которое помогло бы исправить оставшиеся недостатки.

- Мы же не против помочь, мы в рудненской гимназии № 5 полный порядок навели за год, там комар носа не подточит, - отмечает Авдеенков. - Но когда тебя встречают наплевательски, то нам тоже не хочется помогать, чтобы завтра об нас ноги вытерли. Поэтому мы начали работать по регламенту и выставили письмо с просьбой о закупках. Руководство областной больницы отправляет нас обратно к техническому специалисту. Нам нужна неделя, чтобы исправить недостатки системы в больнице. Сейчас оповещение о пожаре поступит только тогда, когда пожар или дым доберется до работающего датчика. Главное - чтобы не было поздно. У нас по всей области 350 объектов, из них три - проблемные. В таком случае я понимаю, что проблема не в нашей компании, а в чем-то еще.





Корреспондент «НГ» 12 декабря побывал в областной больнице. Достоверно определить работает ли там система пожарной безопасности не удалось. Руководитель ТОО «Kostanay Profit» утверждает, что не работают примерно 30% датчиков. В пресс-службе областной больницы сообщили, что считают видеообращение Авдеенкова недостоверным.

- Система у нас работает, но есть вопросы к трем шлейфам, которые в течение года сотрудники «Kostanay Profit» должны были устранить, - рассказал инженер по технической безопасности областной больницы Канат КАРБАЕВ. - Сама система исправно работает. Представители фирмы сняли один датчик и не восстановили его. Сейчас в больнице больше сотни датчиков, не работают единицы. Многие компании считают, что обслуживание системы - это приходить раз в месяц и приносить акты об обслуживании. Система фиксирует неисправность, которую необходимо устранить. Для этого и существуют услуги обслуживания. Их сотрудники не могут выявить неисправность, если они будут осматривать только пульт. Нужно пройти по этажам. Его видеообращение появилось после того, как мы скинули в «Kostanay Profit» уведомление, что в случае отказа устранить неисправность обратимся в суд. Суть в том, что им нужно найти неисправность, дать техзаключение. Но они этого не делают. Обслуживание - это не акт, это устранение неисправностей. Прежде чем предоставить какие-то детали, нам нужно техническое заключение. А его нет.

Карбаев признает, что система действительно имеет неисправность, но заверяет - никакой угрозы для безопасности пациентов и врачей нет. В качестве доказательства неэффективной работы «Kostanay Profit» в больнице показали график обслуживания и ремонта системы пожарной безопасности, в котором из пяти записей только в одной обозначен порыв и неработающий датчик.

20 декабря состоялось первое судебное заседание по иску «Kostanay Profit» к облбольнице. Но по существу разбирать требования сторон не стали, так как представитель больницы потребовал подтвердить полномочия Авдеенкова. Судебные разбирательства, судя по всему, будут идти еще несколько месяцев. По иску ТОО ближайшее заседание назначено на 6 января.

Остается непонятным, кто в это время будет устранять дефекты в системе пожарной безопасности, независимо от их масштабов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

