В четверг, 22 декабря, на юге региона синоптики ожидают небольшой снег, туман. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью -22...-27 градусов, на севере области -30, на юге -18. Днем -17...-22, на юге -14.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -25...-27 градусов, днем -17...-19.

- Погода в ближайшие дни обусловлена ложбиной высотного циклона, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. -

В пятницу, 23 декабря, на северо-западе региона снег, метель. Ветер юго-западны, 9-14 м/с. На северо-западе 15-20 м,с с порывами до 25 м/с. Температура ночью -15...-20 градусов, на востоке региона -23 градуса. Днем -2...-7 градусов, на востоке -10.

В Костанае переменная облачность, снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -15...-17 градусов, днем -2...-7 градусов.

В субботу, 24 декабря, на севере снег и метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. На севере 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура ночью -5...-10 градусов, на юге -13 градусов. Днем -2...-7 градусов, на востоке области -10.

В Костанае переменная облачность, ночью снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -5...-7 градусов, днем -2...-4.